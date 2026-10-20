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El Club Deportivo Hispano Americano protagonizó un encuentro marcado por la historia, la identidad y el sentido de pertenencia, con la visita de Alejandro Cappa, vicecónsul honorario de España, quien compartió una reunión con representantes de la institución centenaria de Río Gallegos.

Durante el encuentro, el club hizo entrega del Libro del Centenario, una publicación que reúne y refleja los cien años de trayectoria de la entidad celeste, su crecimiento institucional y el camino recorrido a lo largo de generaciones. Por su parte, Cappa obsequió valiosos objetos históricos vinculados a Hispano Americano, piezas que contribuyen a enriquecer el patrimonio institucional y mantener viva la memoria de la entidad.

De la reunión participaron la presidenta del club, Claudia Dambrosio; el gerente del Natatorio Hispanista, Fabián Pérez; y el coordinador de la Escuela de Natación, Nicolás Camporro, quienes formaron parte de una jornada que permitió profundizar los vínculos y destacar la importancia del legado cultural y deportivo de la institución.

Más allá del intercambio de presentes, el encuentro representó una oportunidad para poner de relieve el papel que Hispano Americano desempeña en la comunidad de Río Gallegos y de toda la provincia de Santa Cruz. Desde hace más de un siglo, el club constituye un espacio de formación, contención y desarrollo para niños, niñas y jóvenes, promoviendo la práctica deportiva y valores fundamentales como el respeto, la solidaridad, el compromiso y el trabajo en equipo.

La trayectoria de Hispano Americano está estrechamente ligada a la historia de la capital santacruceña. A través de sus distintas disciplinas y propuestas, la institución ha acompañado a numerosas generaciones de deportistas y familias, consolidándose como una referencia del deporte y la vida social de la ciudad.

En ese contexto, la incorporación de nuevos elementos históricos y la puesta en valor de su archivo institucional adquieren una relevancia especial, ya que permiten preservar el recorrido de la entidad y transmitir su identidad a quienes forman parte de ella en el presente y a las generaciones que vendrán.

La visita de Alejandro Cappa reafirmó, además, la importancia de reconocer el aporte de las instituciones deportivas a la construcción de la identidad colectiva y al fortalecimiento de los lazos comunitarios.

Con más de cien años de historia, Hispano Americano continúa sosteniendo una identidad que trasciende lo estrictamente deportivo. Su legado se construye en las instalaciones, en las competencias y en cada actividad cotidiana, pero también en el vínculo con las familias y en su compromiso permanente con la comunidad.

Porque, para la institución celeste, el camino recorrido representa mucho más que una historia de logros: es una herencia de valores, pertenencia y compromiso social que continúa proyectándose hacia el futuro.