El fútbol femenino de Río Gallegos afronta un domingo decisivo en la Copa Federal Femenina, con sus dos representantes en los cuartos de final de la Región Patagónica. Hispano Americano y Boxing Club llegan con chances y buscarán sellar su pase a la siguiente instancia en partidos que se jugarán este domingo.

El Celeste dio un paso importante en Las Heras, donde venció 2 a 1 a Nocheros con goles de Giuliana Calisto y Jimena Ojeda. Ahora tendrá la posibilidad de definir la serie como local el domingo 14 de septiembre a las 15:00 en el “Pichón” Guatti, escenario cedido por Boxing Club. Un triunfo o incluso un empate le permitirán avanzar a las semifinales regionales, mientras que una derrota por un gol de diferencia llevará la definición a los penales.

Por su parte, Boxing Club igualó 1 a 1 en el partido de ida frente a Ferrocarril del Estado de Comodoro Rivadavia, un rival exigente con experiencia en este tipo de torneos. El conjunto dirigido por Ezequiel Gallegos partió esta mañana hacia la ciudad petrolera, donde el domingo desde las 15:00 se jugará la clasificación en el estadio de La Maquinita. Para seguir en carrera, las Albiverdes deberán ganar como visitantes o empatar con más de un gol convertido.

La Copa Federal Femenina, organizada por el Consejo Federal de AFA, reúne a 91 clubes de todo el país, divididos por regiones. Los ganadores de cada zona avanzarán a la Etapa Final nacional, donde se enfrentarán los ocho mejores equipos del interior junto a representantes de la Primera División.

Río Gallegos tendrá este fin de semana la posibilidad de meter a dos de sus equipos en las semifinales regionales de un certamen que crece año a año y que ofrece competencia de nivel para el fútbol femenino del interior.