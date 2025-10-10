Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este viernes la petrolera argentina YPF y la multinacional italiana ENI rubricaron, en la Torre de YPF en Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires, el Technical FID del proyecto Argentina LNG, la iniciativa más ambiciosa de exportación de gas natural licuado (GNL) en la historia del país.

Fue en ese contexto en el que se brindó una conferencia de prensa donde La Opinión Austral pudo preguntarle –en primer lugar- al presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, respecto a cómo Argentina se proyecta, para el 2031, como el quinto exportador mundial de petróleo y gas natural licuado (GNL).

Al respecto, Marín sostuvo que “el objetivo de YPF es lograr que Argentina exporte más de u$s 30 mil (millones) y nos está dando entre 45 y 50 (mil millones de u$s)”. Según especificó, sólo este año se esperan 10 mil millones de u$s, por lo que “este proyecto está en el orden de los 20 (mil millones u$s) y el petróleo va a estar en el orden de los 20 (mil millones u$s)”.

Laura Morales, enviada del Grupo La Opinión Austral a la conferencia realizada en Puerto Madero, Buenos Aires.

Fue en ese momento en el que el presidente y CEO de YPF consideró como “una emoción personal pero también para todos los que trabajamos en YPF” porque “en nuestro objetivo incluimos a toda la industria y al país, por eso este momento es muy importante porque de los proyectos este es el más difícil que teníamos para hacer porque el oleducto es muy difícil, lo entiendo, pero es algo entre todas las compañías y es un orden de magnitudes de inversiones menor”.

Sin embargo, para este proyecto “teníamos que lograr socios del estilo de ENI que tengan la determinación de la rapidez que también estamos trabajando nosotros”, sostuvo Marín al tiempo que recordó que están buscando que se haga en ocho años y “con ENI y con los que ingresen adicionalmente, lo podríamos lograr”.

Más adelante, destacó que “no se logra si no hay una determinación en las decisiones rápidas y por eso estamos muy contentos”. En ese orden, remarcó que YPF está invirtiendo “a largo plazo” para el año 2050. Tras hablar de los “ruidos” que muchas veces se generan alrededor de este tipo de inversiones, manifestó que “tenemos la determinación y con ENI ir para adelante en este proyecto porque la calidad de la roca de Vaca Muerta es extraordinaria”.

Claudio Descalzi y Horacio Marín a punto de firmar el acuerdo.

Marín también destacó el gran conocimiento de YPF. “Hacemos los pozos muy rápidos, tenemos todos los récords habidos y por haber; ya hemos perforado pozos horizontales de forma autónoma; tenemos una expertiz muy clara y hay que saber lo que se sabe hacer y lo que no se sabe hacer; ENI tiene uno de los mejores conocimientos, nosotros aprendemos de ellos algo, ellos aprenden de nosotros, nos complementamos y logramos un proyecto de esta envergadura que es extraordinario”.

Por su parte, el CEO de ENI, el italiano Claudio Descalzi, indicó a La Opinión Austral que el impacto de la inversión para esa empresa “es enorme”. Luego, dijo que la realizan dos elementos, por un lado, primero el LNG y después la perforación. Y sostuvo que empezaron a invertir después de la decisión financiera y después vendrá la parte técnica.