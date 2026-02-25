Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente de YPF, Horacio Marín, recorrió este miércoles la Terminal de Punta Colorada, donde avanza la construcción de la playa de tanques del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), una infraestructura estratégica que permitirá el almacenamiento y la futura exportación de crudo desde la costa atlántica rionegrina.

La visita se realizó junto al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, el vicepresidente de Asuntos Públicos de YPF, Lisandro Deleonardis, el vicepresidente de Infraestructura de YPF, Gustavo Gallino, el CEO del consorcio VMOS, Gustavo Chaab, la intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández y autoridades de las empresas socias.

Durante la recorrida, Marín repasó el progreso del montaje de dos de los seis tanques de almacenamiento que conformarán el corazón operativo de la Terminal y afirmó “este es un paso decisivo para la nueva etapa exportadora que se abre en el país. El VMOS posicionará a la Argentina como un proveedor confiable y competitivo de shale en el mercado internacional”.

Cada tanque requiere 1.500 toneladas de acero y más de un millón de pulgadas de soldadura

Por su parte, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck destacó, “esto no es casualidad. Es fruto de decisiones firmes, de estabilidad fiscal y de reglas claras. Defendimos el derecho de la provincia a exportar desde su golfo y generamos las condiciones para que YPF y sus socios inviertan con previsibilidad. Cuando hay conducción y rumbo, las inversiones llegan y se transforman en oportunidades reales para los rionegrinos”.

Las obras avanzan según el cronograma establecido, con progresos visibles tanto en las tareas de soldadura como en el armado de los techos geodésicos de aluminio, que son estructuras claves que garantizan resistencia en un entorno costero y eleva los estándares de seguridad operativa.

El titular de YPF afirmó que la obra posicionará al país como proveedor competitivo de shale en el mercado internacional.

La construcción de cada tanque implica un proceso de alta complejidad. Cada unidad se compone de 198 placas de pared y 281 placas de piso, se utilizan alrededor de 1.500 toneladas de acero y se ejecutan más de un millón de pulgadas de soldadura. El montaje del techo, a su vez, requiere la colocación de cerca de 30.000 bulones para completar su montaje. Estas tareas permiten dar forma a estructuras de gran escala. Con 82 metros de diámetro, 35 metros de altura total y una capacidad de 120.000 metros cúbicos —equivalente al volumen de 50 piletas olímpicas y a la altura de un edificio de diez pisos—, cada tanque se posiciona entre las obras industriales más relevantes del país y de clase mundial.

La terminal permitirá operar buques VLCC y exportar más de 550.000 barriles diarios de crudo.

La Terminal Punta Colorada será el punto final del sistema de transporte de los 437 kilómetros del VMOS, que conectará Vaca Muerta con una instalación diseñada para operar buques VLCC, que por primera vez llegarán al país. Con una capacidad de más de 550.000 barriles diarios, el VMOS.