El presidente de la operadora YPF, Horacio Marín, se refirió este lunes -en una entrevista con El Cronista- a la decisión que tomó esa operadora de desprenderse de las áreas maduras en Santa Cruz. “YPF es una compañía que tiene que generar valor, que no generaba valor en esas tierras, perdía plata todos los años, y estoy hablando de cientos y cientos y cientos de millones de dólares“, enfatizó.

Más adelante, Marín subrayó que esta situación terminaba “siendo un subsidio encubierto de una compañía hacia el petrolero que te llamó”, y agregó: “Los negocios tienen que ser sustentables, si yo en un área madura tengo un costo como había en Santa Cruz, arriba de 40 dólares el barril o precios altos, y tengo en otro lado 4 dólares el barril“, por lo que “si tenes acciones de YPF, me pedís a los gritos que invierta en Vaca Muerta“.

En ese sentido, señaló que la inversión en las áreas de Santa Cruz “no podía continuar YPF perdiendo dinero en todas las áreas donde estaba” al tiempo que sostuvo que entiende a aquellos que hablan de la salida de la petrolera de la provincia, “porque antes ganaba plata, aún el área perdiendo, pero ahora tiene que ser sustentable, que todos ganen plata y lo van a ganar“.

Cabe recordar que desde el 1° de diciembre las empresas que ganaron la licitación de Fomicruz sobre las diez áreas hidrocarburíferas cedidas por YPF a la estatal provincial, tomaron posesión efectiva de las mismas.

A casi un mes de ese acontecimiento, el ministro de Energía y Minería de la provincia, Jaime Álvarez, había señalado a La Opinión Austral que hasta el momento no han tenido problemas mayores, aunque aclaró que como en toda transición “es lógico que se susciten problemas pero se han ido resolviendo en el día a día“, expresó. Por entonces, “estaríamos con un leve incremento de la producción, una estabilización de los puestos de trabajo, y esperemos que en los próximos 60 o 90 días esto pueda darse de mejor manera“.