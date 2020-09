Horacio Rodríguez Larreta afirmó que irá a la Corte por los fondos de la coparticipación

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó este jueves que para “unir a los argentinos no se pueden sacar fondos en el medio de la pandemia”, durante una conferencia de prensa en la que se refirió a la quita de un punto en la coparticipación federal que recibe el distrito que anunció Alberto Fernández.

"Hoy es la coparticipación de la Ciudad, mañana le puede pasar a cualquier provincia. Nuestra historia está llena de decisiones y situaciones de discrecionalidad del Poder Ejecutivo Nacional. Necesitamos un federalismo en serio", apuntó el mandatario en si discurso, acompañado por el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli.

El mensaje de Rodríguez Larrera fue luego de la decisión tomada por el Gobierno nacional tras el fuerte reclamo de la Policía Bonaerense en las puertas de la residencia presidencial de Olivos. "Yo nunca voy a profundizar la división. Frente a decisiones arbitrarias como las que vimos anoche que tomó el Gobierno Nacional los argentinos estamos acostumbrados a responder con peleas, con más agresiones, politizando", argumentó Larreta.

"Ese camino no nos llevó a ningún lado", formuló. "Tenemos que buscar formas diferentes para solucionar nuestros problemas y dirimir nuestras diferencias. Yo no voy a contestar con la misma moneda, no voy a hacer de esto una disputa personal, yo tengo la convicción de que el consenso es el único camino para sacar a la Argentina adelante. Esa es mi convicción y no voy a cambiar mis convicciones por decisiones como estas que considero errada, inapropiadas".

Asimismo, en la rueda de prensa, el mandatario porteño adelantó que va a ir a la Corte Suprema para que intervenga en la medida presidencial. "Esto tiene un impacto es por eso que vamos apelar a la Corte Suprema", afirmó