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El Gobierno oficializó las designaciones de los jueces Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi como nuevos vocales de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Ambos prestarán juramento este jueves a las 12 en la sala AMIA de Comodoro Py, ante el vicepresidente del tribunal a cargo de la presidencia, Eduardo Farah.

Con su incorporación, la Sala I quedará integrada junto a Mariano Llorens y tendrá bajo su órbita la revisión de algunas de las principales causas de corrupción y expedientes de alto impacto político que tramitan en los tribunales federales porteños.

Los nombramientos fueron publicados en el Boletín Oficial mediante los decretos 847/2026 y 848/2026, firmados por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Los pliegos habían recibido el acuerdo del Senado el pasado 27 de agosto. La votación que generó mayor repercusión política fue la de Yadarola: obtuvo 66 votos afirmativos, incluidos los del bloque kirchnerista. Bertuzzi, en cambio, fue aprobado por 44 votos contra 23.

El voto que generó la polémica

La designación de Yadarola quedó atravesada por una particularidad política: los senadores del PJ acompañaron su postulación en el recinto, pese a las diferencias que existen dentro del espacio respecto de su llegada a la Cámara Federal.

El contraste con la votación de Bertuzzi profundizó la discusión interna. Mientras Yadarola consiguió prácticamente un respaldo unánime, Bertuzzi encontró resistencia de buena parte de la oposición y terminó con 44 votos a favor y 23 en contra.

La situación volvió a exponer las diferencias dentro del peronismo y puso el foco en el rol que tendrán ambos magistrados en un tribunal por el que pueden pasar causas de fuerte impacto político.

Quién es Yadarola

Yadarola llega a la Cámara Federal desde el fuero Penal Económico. Ingresó al Poder Judicial en 1997 y pasó por Comodoro Py desde 2002, cuando el Juzgado Federal N° 12 estaba a cargo de Sergio Torres.

Desde 2015 se desempeña como titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2. Durante su trayectoria intervino en expedientes de relevancia pública y reactivó, entre otras investigaciones, la causa relacionada con la denominada “valija” de Guido Antonini Wilson.

Su designación en la Sala I implica además la salida de Leopoldo Bruglia, quien no se presentó al concurso para ocupar el cargo y deberá regresar a su destino anterior en el Tribunal Oral Federal 4.

Bertuzzi y su regreso a la Cámara Federal

Bertuzzi ya ocupaba el cargo de manera provisoria desde 2018, cuando un traslado dispuesto durante la presidencia de Mauricio Macri lo llevó desde un tribunal oral a la Cámara Federal.

Posteriormente, la Corte Suprema revisó ese mecanismo y estableció que los magistrados trasladados podían permanecer de manera transitoria hasta que los cargos fueran cubiertos mediante concurso. Bertuzzi se presentó a la convocatoria para revalidar su lugar y finalmente obtuvo el acuerdo del Senado.

Las causas que tendrán en sus manos

Con la incorporación de Yadarola y Bertuzzi, la Sala I quedará en condiciones de resolver apelaciones en expedientes de alto impacto.

Entre ellos se encuentra la investigación vinculada con la criptomoneda $LIBRA. Una de las primeras cuestiones que deberá analizar el tribunal será si convalida o no la decisión del juez Marcelo Martínez De Giorgi de apartar como querellantes a inversores que se presentaron como damnificados por una presunta estafa.

En otra sala de la Cámara Federal se tramita la causa ANDIS, en la que se investigan presuntos sobreprecios en la compra de medicamentos y cuyo principal acusado es Diego Spagnuolo. Tanto Yadarola como Bertuzzi podrían intervenir en ese expediente si fueran convocados.

La Cámara Federal porteña no lleva adelante las investigaciones en primera instancia, pero tiene un papel central en su desarrollo, ya que puede confirmar, revocar o anular las decisiones adoptadas por los jueces de primera instancia.

Con estas juras, el Gobierno avanza en la cobertura de vacantes en la Justicia Federal. Desde diciembre de 2023 se formalizaron cerca de 177 designaciones judiciales.