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En el marco de su participación en CERAWeek, el presidente y CEO de Compañía General de Combustibles (CGC), Hugo Eurnekian, puso el foco en dos ejes estratégicos para el desarrollo energético argentino: el desarrollo no convencional Palermo Aike y presentó el proyecto de CGC de exportación de LNG (Gas Natural Licuado) por Chile.

Durante su exposición en el panel “La Argentina en el Mercado Regional”, Eurnekian remarcó que los próximos desarrollos de petróleo de Vaca Muerta traerán mucho gas asociado y será crítico adecuar la infraestructura de cara a los mercados regionales y desarrollar contratos de largo plazo que habiliten la nueva producción de Vaca Muerta.

Palermo Aike: el próximo gran desarrollo shale

En línea con el creciente interés que despertó en la industria durante la última semana, el máximo ejecutivo de CGC destacó a Palermo Aike, ubicado en la Cuenca Austral, como el segundo recurso más relevante del país, con estimaciones que alcanzan hasta 10.000 millones de barriles de petróleo y más de 130 TCF de gas, posicionándolo como uno de los plays shale de mayor potencial fuera de Vaca Muerta.

Lo relevante no es solo el volumen, sino la calidad del recurso: Palermo Aike presenta condiciones geológicas comparables a Vaca Muerta, lo que refuerza su potencial productivo y reduce la incertidumbre exploratoria. “Palermo Aike representa una oportunidad concreta para ampliar la frontera productiva de Argentina. Es un play con condiciones geológicas favorables, sobrepresión y un importante volumen de recursos”, señaló Eurnekian.

La compañía ya avanzó en la perforación de pozos y en la generación de información clave junto a YPF, lo que permitió acelerar la curva de aprendizaje y reducir incertidumbres técnicas. Este avance temprano, combinado con la calidad del recurso, posiciona a Palermo Aike como un desarrollo en etapa de validación concreta, con capacidad de escalar en el corto y mediano plazo.

Transporte de gas: condición necesaria para escalar

En un contexto global donde la seguridad energética y la diversificación de suministros dominaron la agenda de CERAWeek, Eurnekian subrayó que el desarrollo de la producción —en particular del gas asociado a la actividad petrolera, crecientemente co-producido en los desarrollos no convencionales— requiere sistemas de transporte y desarrollo de mercados que permitan optimizar su aprovechamiento y mejorar la eficiencia.