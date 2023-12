Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves, el Congreso de la Nación tendrá las sesiones preparatorias en ambas cámaras, en las que los senadores y diputados harán sus juramentos de ley y junto a sus pares, ya en ejercicio, elegirán a las autoridades para el período 2024.

En la previa a la sesión, el diputado nacional y secretaria general de la CTA, Hugo Yasky, habló con La Opinión Austral y se refirió al tratamiento de la llamada “Ley Ómnibus“, un paquete de medidas que se espera que Javier Milei envíe al parlamento en los primeros días de su gestión.

“Esperamos conocer la letra, el contenido, de lo que se supone es una Ley Ómnibus”, deslizó.

“Ayer tuvimos una muy buena reunión de bloque. El bloque está unido, hemos conformado un ámbito deliberativo que nos va a permitir analizar cada iniciativa frente a la cual tengamos que dar respuesta“, aseguró Yasky sobre el bloque de Unión por la Patria.

“Esperamos que las medidas que anuncie este Gobierno no castiguen a los que menos tienen. Ojalá, si hay que hacer el sacrificio, si hay que poner el cuerpo, lo pongan los dueños del poder económico de este país que son los que se llevan siempre la de ganar. Ojalá no corten el hilo por lo más delgado”, agregó.

Por otro lado, el legislador se refirió al resultado electoral y reflexionó acerca de la derrota del peronismo

“Si no respetamos el resultado de las urnas seríamos necios y no entenderíamos las razones de la derrota y no podríamos revertir. Cuando dije que no estamos derrotados es eso, tenemos 2 años para recuperarnos y demostrar que el pueblo sigue teniendo fe en el movimiento nacional y popular”, aseguró

En esa línea, aseguró que el principal problema del gobierno del Frente de Todos fue “no poder resolver la promesa electoral nuestra, que era reducir la pobreza”.

“Logramos que el salario no siguiera descendiendo, pero no pudimos recuperar ni un punto de los 22 que perdimos en el sector privado con Mauricio Macri y de los 28 que perdimos en el sector público“, añadió.

Por último, Yasky indicó que es “irrenunciable” sostener una lógica “en la que el ajuste no signifique decenas de miles de despedidos, que las medidas que se anuncien no signifiquen licuar los salarios por vía de la devaluación”.

“Hay cuestiones de las leyes laborales que si el Gobierno quiere mandar proyecto, lo vamos a discutir. El movimiento sindical tiene un mandato, habrá que discutir en democracia”, remarcó.

Ante la consulta de La Opinión Austral sobre la defensa de Yacimiento Carboníferos Río Turbio (YCRT) en el Congreso, Yasky concluyó: “Somos un bloque que en ese sentido no va a transigir y esperamos tener el acompañamiento de otros sectores“.