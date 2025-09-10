Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Huracán de Comodoro comunicó de manera oficial que no jugará el Torneo Regional Federal Amateur. La comisión directiva informó que la determinación contó con apoyo unánime dentro de la institución y que respondió, principalmente, al escenario económico actual.

En su mensaje, el Globo detalló que el Regional requiere “un mínimo de 10 refuerzos, alojamientos, comida, traslados, habilitaciones, entre otros” y que, en el contexto nacional y regional, “dificultó extremadamente la tarea de buscar nuevos sponsors” para afrontar el torneo con solvencia. La dirigencia remarcó que la prioridad será “el bienestar económico de nuestra Institución” y subrayó que el objetivo pasa por “seguir creciendo en infraestructura sin hipotecar el futuro del Club por participar de un torneo con más incógnitas que certezas”.

La hoja de ruta inmediata incluye obras y mantenimiento. El club informó que avanzará con la colocación del césped sintético en la cancha auxiliar, la recuperación del césped natural del campo principal, el emplazamiento de canchas de fútbol reducido para alquiler y tareas de mejora en las instalaciones.

El anuncio también contempló movimientos en el área de fútbol. Alexis Cabrera pasó a dirigir la división Reserva, mientras que Iván Calfú dejó ese puesto para dedicarse de lleno a la Coordinación de Inferiores. En paralelo, el plantel de Primera División se reforzará con la meta de mejorar los resultados obtenidos en el ámbito local.

La decisión se inscribe en una discusión recurrente para los clubes del interior: medir la ilusión deportiva frente a la sustentabilidad financiera. Huracán eligió, esta vez, consolidar cimientos —infraestructura y formación— antes que afrontar un calendario largo y costoso. El desafío, puertas adentro, será capitalizar ese orden para que el crecimiento institucional se traduzca, a mediano plazo, en competitividad sostenida dentro de la cancha.