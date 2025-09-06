Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Inteligencia Artificial (IA) se presenta como una aliada estratégica para los medios de comunicación. Con ese espíritu, se desarrolló el programa “Sprint de Creación de Prototipos de IA“, organizado por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) con el apoyo de Google News Initiative y facilitado por la consultora británica Fathm Ltd.

La Opinión Austral participó del workshop, donde los facilitadores, Sebastián Auyanet y Claudia Báez, explicaron el objetivo del encuentro. “Para nosotros es un gusto aprender de medios de la Patagonia, para poder encontrar desafíos y ver dónde puede ser adoptado el uso de Inteligencia Artificial que facilite la operación diaria o lo que ustedes hacen por sus comunidades”, señaló Claudia Báez a La Opinión Austral representados por los periodistas Juan Suárez y Gustavo Argañaraz.

Sebastián Auyanet con La Opinión Austral y Canal 12 de Comodoro. FOTO: ADEPA

Una ola imparable

Para Sebastián Auyanet, el crecimiento de la IA es innegable. “La cantidad de cosas que se pueden hacer hoy comparado a tres meses es exponencial”, afirmó. Desmitificó el temor más común: el reemplazo de los recursos humanos. “No nos tiene que reemplazar por completo. En este programa vimos cómo puede hacer espacio para que te puedas dedicar a hacer más notas, a hacer periodismo, a tomarte el tiempo para preparar tus historias”.

Báez reforzó esta idea. “Ya no hay opción, es implementada en todas las industrias. Es transversal. Es como si no quisieras usar internet o una persona que en un grupo de amigos no quiere usar WhatsApp. Estás haciendo resistencia a algo que ya está en frente de ti”, comparó. Su recomendación es aproximarse a la tecnología de manera consciente: “Es mucho mejor entender cómo funciona, saber qué puede hacer, y poner tus límites y tus no negociables de qué sí hago, qué no hago, qué va con mis principios y qué no“.

Claudia Báez, con LOA y Crónica de Comodoro. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Invitados a disertar en la asamblea de ADEPA, Auyanet calificó la experiencia como “un gran lujo”, especialmente por el intercambio con medios fuera de las grandes metrópolis. “Tener la posibilidad de encontrarse con las realidades de muchos medios que están por fuera de las plataformas más dominantes es genial, porque se puede romper con el mito tecnológico de que ‘esto es para presupuestos grandes o plantillas enormes”.

Al ser consultados sobre la imagen que se llevaban de los medios de la región tras el taller, la respuesta fue unánimemente positiva. “La mejor. Tienen un nivel de adopción que creo que ni ustedes mismos se dan cuenta. Tienen un nivel de apertura y de experimentación muy alto“, aseguró Auyanet. Agregó que el grupo alcanzó conclusiones y un nivel de desarrollo “un poquito más incluso de lo que esperábamos”.

Claudia Báez con periodistas de el diario Río Negro. FOTO: ADEPA

Báez coincidió, comparando la experiencia con otras capacitaciones en Latinoamérica: “He estado entrenando a otros medios desde Argentina hasta México, y lo que logramos en tan corto tiempo, un día y medio, han sido unos saltos muy altos con respecto a otros prototipos que hemos generado en meses pasados”. La clave, según ella, fue la actitud de los participantes. “Fathm se lleva una gran experiencia, además un equipo súper motivado. Todos tenían toda la disposición, la atención y sobre todo la curiosidad, y eso también los llevó muy lejos”.

Periodistas del sitio ADN Sur de Comodoro Rivadavia. FOTO: ADEPA

Al final de la entrevista, el equipo de La Opinión Austral resumió la experiencia con una palabra: solución. La definición fue celebrada por los facilitadores. “Exacto. Qué bonito. Gran definición”, concluyeron. “Estamos para encontrar soluciones a los desafíos y aprovechar todos los recursos que tenemos para llegar a facilitarnos la vida”.