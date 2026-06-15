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El tenista galleguense Ian Davidson resultó ganador del torneo ITF disputado en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CENARD) en la ciudad de Buenos Aires este fin de semana, y con ello logró la plaza para jugar dos torneos por el sudamericano en la ciudad de Cali en Colombia, del 1 al 7 de Julio próximos.

En un fin de semana excelente luego de su retorno del torneo mundial disputado en Bélgica hace dos semanas donde los argentinos perdieron con Japón, el torneo argentino vio a Ian Davidson como campeón en singles y a posteriori en horas de la mañana del lunes feriado, subcampeón en dobles junto a su compañero Benjamín Topacio, y como si esto fuera poco también disputó el torneo en “caballeros”, donde llegó a semifinal del torneo ITF 25.

Con estos logros, el tenista juvenil se prepara ahora para otro compromiso en este caso internacional, dado que viajará a Cali en Colombia donde se disputarán dos torneos de carácter sudamericano del 1 al 10 de julio próximos representando a la Argentina, por lo que trabaja en una práctica intensiva en el CENARD para llegar a fin de mes de la mejor manera.