La historia de Ian Subiabre es la de un pibe patagónico que sigue sumando capítulos en la élite del fútbol. El extremo nacido en Comodoro Rivadavia en 2007 fue confirmado una vez más por Diego Placente en la lista de la Selección Argentina Sub-20, que se prepara para el Mundial de Chile 2025, a disputarse entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre.

Un grupo exigente

El certamen, considerado el torneo más importante del fútbol juvenil, tendrá la participación de 24 selecciones. Argentina, seis veces campeona del mundo en la categoría (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007), integrará el Grupo D junto a Italia, Australia y Cuba.

El debut será el domingo 28 de septiembre a las 20 frente a Cuba en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Luego enfrentará a Australia el miércoles 1 de octubre y cerrará la fase de grupos ante Italia el sábado 4, siempre en horario nocturno. El desafío es grande, pero la ilusión de una nueva conquista juvenil está más vigente que nunca.

Presente en River

Subiabre llega a esta convocatoria tras haber tenido minutos como titular en la última fecha del torneo local frente a San Martín de San Juan. En ese partido, Marcelo Gallardo apostó por él desde el arranque, aunque su rendimiento estuvo lejos de lo esperado. El delantero se movió por la banda izquierda, intentó asociarse con sus compañeros y participó en la jugada que terminó en gol de Santiago Lencina, pero perdió varias pelotas y fue reemplazado en el segundo tiempo.

Subiabre entre los 11 en el Más Monumental.

El propio Gallardo trabaja en potenciarlo y darle confianza, consciente de que el juvenil todavía está en un proceso de adaptación a la Primera. La expectativa de los hinchas es alta, sobre todo después de sus grandes actuaciones con la Sub-20, donde fue una de las figuras del Sudamericano que aseguró la clasificación al Mundial.

Gallardo sacó a Subiabre en el segundo tiempo ante San Martín. FOTO: DIEGO HALIASZ

River adquirió a Subiabre en 2023 tras pagar 350 mil dólares por el 70% de su ficha a la CAI de Comodoro Rivadavia, donde se formó. Con contrato hasta diciembre de 2026 y una cláusula de rescisión de 30 millones de dólares, el zurdo ya despertó interés de clubes europeos.

Con apenas 18 años, Subiabre está en el centro de la escena: mientras River busca consolidarlo en Primera, la Selección lo necesita como pieza ofensiva para soñar con un mundial. Su presente tiene matices, pero su futuro parece tan grande como la ilusión que despierta en Comodoro, en Núñez y en todo el fútbol argentino.