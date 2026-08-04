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El futbolista de 19 años arriba al Matador a préstamo desde River Plate por un período de 12 meses, con la posibilidad de extender el acuerdo por seis meses más y una opción de compra incluida en el vínculo.

Subiabre, formado en las divisiones juveniles de la CAI, afrontará así un nuevo desafío en su carrera con el objetivo de sumar minutos y seguir consolidándose en el fútbol profesional. Su crecimiento desde las categorías formativas hasta llegar a una institución como River Plate representa uno de los grandes orgullos del club comodorense.

“Con enorme orgullo seguimos de cerca el crecimiento de nuestros jugadores”, expresó la CAI al anunciar oficialmente la transferencia del atacante, destacando el recorrido del futbolista nacido en la cantera patagónica.

Ian durante sus inicios en la CAI de Comodoro Rivadavia.

Desde la institución de Comodoro Rivadavia felicitaron a Subiabre por esta nueva etapa y remarcaron que continuarán acompañando cada paso de su evolución profesional.

“Seguiremos orgullosos y atentos a cada paso de su crecimiento profesional”, señalaron desde la CAI, que despidió al delantero con un mensaje de aliento: “¡Vamos, Ian!”.