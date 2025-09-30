Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Ian Subiabre renovó su contrato con River hasta diciembre de 2028 y lo celebró de la mejor manera: con un gol en el debut de la Selección argentina en el Mundial Sub 20.

El delantero de 18 años, nacido en Comodoro Rivadavia, estampó su firma en un nuevo vínculo con el Millonario que incluye una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares y un importante aumento salarial. La negociación tuvo momentos de tensión y hasta la intervención del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien evitó que el jugador quedara marginado de la Copa del Mundo si no renovaba.

Horas después, Subiabre ingresó en el segundo tiempo del debut de Argentina frente a Cuba, en el torneo que se disputa en Chile, y marcó el tercer gol en la victoria 3-1 con un potente zurdazo que selló el resultado.

“Estoy tranquilo, por suerte se dio todo bien”, expresó Subiabre, que ahora disfruta de un presente soñado: continuidad asegurada en River y estreno goleador con la camiseta de la Albiceleste en un Mundial juvenil.