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El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) difundió un comunicado en el que destacó la importancia de garantizar la libertad de prensa y de expresión, y llamó a promover un debate público basado en el respeto y la responsabilidad.

“La libertad de prensa y el respeto por las ideas, aun cuando existan diferencias, son pilares fundamentales de la convivencia democrática”, señalaron desde la entidad. En ese sentido, sostuvieron que el debate público debe desarrollarse en un marco de pluralidad de opiniones, diálogo y respeto, “sin agravios ni descalificaciones”.

Además, IDEA remarcó que quienes fueron elegidos para gobernar tienen la responsabilidad de contribuir a un intercambio respetuoso y advirtió que “los agravios a periodistas en el ejercicio de su función contradicen ese deber”.

Por último, la entidad vinculó su planteo con el contexto que atraviesa el país y el esfuerzo de la ciudadanía para alcanzar la estabilidad y el desarrollo. En ese marco, insistió en la necesidad de respetar la libertad de prensa y de expresión, y de sostener un debate público basado en “el respeto, la tolerancia y la responsabilidad”.