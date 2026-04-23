Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de su Asamblea Anual, realizada el 23 de abril, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) renovó su Directorio para el período 2026/2027, que quedó conformado por 35 miembros, entre ellos dueños de empresas y pymes, CEOs y altos ejecutivos de compañías.

Durante esta etapa, Santiago Mignone, socio de PwC Argentina, continuará liderando la institución como presidente, junto a un Comité Ejecutivo integrado por Gabriela Renaudo, CEO de Visa Argentina, como vicepresidente 1°; Roberto Murchison, presidente de Grupo Murchison como vicepresidente 2°; Gastón Remy, co-fundador y CEO de NuQlea, como secretario; y Anna Cohen, presidente & managing partner del Grupo Cohen, como tesorera.

En tanto, el Directorio quedó conformado por líderes empresarios de diversos sectores. A los miembros que ya formaban parte de la institución se sumaron Federico Amos (Acindar); Verónica Andreani (Andreani); Diego Bleger (KPMG); Juan Martín de la Serna (Mercado Libre); Juan Farinati (Bayer Argentina); Javier Martínez Álvarez (Techint); Roberto Nobile (Telecom) y Francisco Seghezzo (La Nación).

“Como lo venimos haciendo en los últimos años, IDEA continuará impulsando espacios de diálogo y propuestas para fortalecer al sector privado y contribuir al desarrollo sostenible de la Argentina. En ese camino, avanzamos con una agenda enfocada en el largo plazo, con foco en mejorar la competitividad, profundizar la inserción de la Argentina en el mundo y promover mayor productividad en las empresas”, señaló Santiago Mignone, presidente de IDEA.

Nueva conformación del Directorio de IDEA

Comité Ejecutivo:

Presidente de IDEA: Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de PwC Argentina

Vicepresidente 1°: Gabriela Renaudo, CEO de Visa Argentina

Vicepresidente 2°: Roberto Murchison, presidente de Grupo Murchison

Secretario: Gastón Remy, co-fundador y CEO de NuQlea

Tesorero: Anna Cohen, presidente & managing partner del Grupo Cohen

Directores:

Acevedo, Iván (Grupo Clarín) Amos, Federico (Acindar) Andreani, Verónica (Andreani) Bellido, Agustín (IBM Argentina) Bleger, Diego (KPMG) Bomchil, María Cristina (Valuar) Braun, Nicolás (La Anónima) Butti, Alejandro (Santander Argentina) Cheja, Verónica (Urban Grupo de Comunicación) Cohen, Anna (Grupo Cohen) De la Serna, Juan Martín (Mercado Libre) Farinati, Juan (Bayer de Argentina) Galdeano, Martín (Ford Argentina) Gorodisch, Alejandro (Farmacity) Guastini, Luis (ManpowerGroup Argentina) Kon, Fabián (Grupo Galicia) Lopardo, Eduardo (Droguería del Sud) Martinez Alvarez, Javier (Techint) Mignone, Santiago (PwC) Murchison, Roberto (Grupo Murchison) Nicholson, Santiago (Nicholson & Cano Abogados) Nobile, Roberto (Telecom) Ortega, Francisco (McKinsey & Company) Paci, Fernando (EY) Remy, Gastón (NuQlea) Renaudo, Gabriela (VISA Argentina) Rodríguez, Claudio M. (Sinteplast S.A.) Rosental, Lisandro (Rosental Inversiones) Salinas, Gustavo (Toyota Argentina) Sánchez, Hernán (Celsur) Seghezzo, Francisco (LN) Tenazinha, Silvia (Salesforce) Tibessio, María Eugenia (DuPont) Vago, Sofía (Accenture) Weigert, Wanda (Globant)

Fotos Santiago Mignone, presidente de IDEA, y Luciana Paoletti, directora Ejecutiva