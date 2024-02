Los cruces entre el presidente Javier Milei y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, tuvo un nuevo capítulo luego de que el libertario avalara una polémica publicación para burlarse del patagónico mediante una foto de una persona con Síndrome de Down.

El motivo del nuevo enfrentamiento fue un “me gusta” que el libertario le dio a una publicación de X, en la cual se burlaban de Torres, en el que aparecía una foto con un joven síndrome de down.

La leyenda de la foto expresaba: “Nachito Abrí el Gmail“.

“Nosotros no somos el sabotaje, no tengamos miedo de hablar, no nos callemos, no nos dejemos faltar más del respeto. ¿Cuánto odio puede haber en una persona que con sorna twittea riéndose de un chico con Síndrome de Down? ¿Qué le puede haber pasado a esa persona en la vida para tener tanto odio y resentimiento?”, cuestionó Torres.

Además, hizo hincapié en lo discriminatorio de la actitud de Javier Milei y en la falta de respeto a quienes no piensan como él. “Me generó tanto rechazo ver una cosa así. No porque me lo hayan hecho a mí, yo tengo el cuero duro y estoy convencido de que lo que estamos haciendo está bien, pero eso tiene un componente muy peligroso. ¿Qué ejemplo le da el presidente de la Nación a las nuevas generaciones? El ejemplo es la burla, el odio, el insulto“, indicó.