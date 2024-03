Comenzó la AmCham Summit 2024, la cumbre de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina donde el sector público y privado debaten sobre las políticas necesarias y aquellas a implementarse en los próximos cuatro años.

Este año están invitados el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y los gobernadores Jorge Macri (CABA), Alfredo Cornejo (Mendoza), Martín Llaryora (Córdoba) e Ignacio Torres (Chubut). También estarán Martín Menem, Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación; y Diana Mondino, ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación.

El Grupo La Opinión Austral está presente en el importante encuentro que este año lleva el lema de “Una Argentina Viable”, pone la mirada en el poder adquisitivo y la suba de los precios en el país.

En este marco, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, participó de un panel titulado “La agenda federal” junto a su par cordobés Martín Llaryora y bajo la moderación del periodista Alejandro Fantino. En su intervención, el mandatario chubutense recordó el debate en su provincia sobre la megaminería a cielo abierto, que conllevó una escalada de protestas durante el gobierno de Mariano Arcioni.

“Uno de los momentos más críticos en Chubut fue la discusión por la minería. Es falso que no hay minería en la provincia, tenemos hidrocarburos que es un tipo de minería. Lo que está prohibido es la minería metalífera, en este caso a cielo abierto. Es una discusión incómoda, pero hay que dar. La discusión se llama licencia social. Nadie es lo suficientemente bueno o tiene la verdad absoluta para imponerle a un pueblo, algo que el pueblo no quiere”, comenzó diciendo Torres.

En esa línea, cuestionó la metodología que tuvo el debate por la minería en Chubut. “Lo quisieron hacer poniendo dinero en la política, en vez de mostrar que hay realidades que cambian la vida de la ciudadanía. Hay países en el que el cabildeo es legal, incluso paga impuestos, en Argentina el lobby existe, pero se ejerce de una manera muy dañina y se ejerce en ámbitos que no da respuesta a la gente“.

Asimismo, Torres valoró la necesidad de aumentar la competitividad de la Argentina y avanzar en una matriz fiscal “menos distorsiva”. Sin embargo, aseguró que “lo primero que tenemos que tener es calidad institucional”.

“Es imposible plantear una inversión a 10, 15 o 20 años si el que viene no hay calidad institucional y no hay paz social”, agregó.

En este punto, se refirió al Gobierno de Javier Milei y sostuvo que “está dando una discusión económica que va hacia el camino correcto”. “El equilibrio fiscal es necesario y me parece que hay planteos disruptivos que hay que dar, como un reforma laboral”, indicó.

No obstante, cuestionó: “Hay discusiones complementarias que tienen que ver con el crecimiento de la Argentina, que tiene que ver con una agenda de desarrollo. En ese camino de transición, con un Gobierno que quiere tener una mirada reformista de la Argentina, hay que cuidar las formas. Los países pujantes, que tienen instituciones fuertes, no tienen miedo al debate democrático. Muchos plantean como una debilidad para el Gobierno el poco volumen parlamentario que tienen, para mi es la fortaleza más grande que tiene“.

Por otro lado, se refirió al ataque en redes sociales que sufrió durante el momento más tenso del conflicto entre Chubut y el Gobierno Nacional por la fondos coparticipables. “Es una locura estar discutiendo sobre tuits en una Argentina que está agonizando”, manifestó.

Asimismo, recordó la insólita frase de Patricia Bullrich semanas atrás, cuando argumentó que en Chubut se podía desarrollar la minería porque solo había un millón de guanacos.

“Si sos gobernador de Chubut y querés sacar la minería, estás haciendo un trabajo para explicar las bonanzas y la generación de laburo. Si desde el Gobierno nacional le dicen a tus vecinos de Chubut “en tu provincia viven 1.000.000 de guanacos”. Eso va en contra de cualquier consenso”, manifestó Torres.

Desarrollo federal

Respecto a la cuestión del federalismo y la mirada porteñocéntrica de los sucesivos Gobiernos nacionales, Ignacio Torres sostuvo: “Lo que hay que hacer es tener la humildad suficiente para entender que la Argentina es muy heterogénea y que más allá de la General Paz hay realidades muy distintas y hay que escucharlas“.

“Chubut es la cuarta provincia exportadora, no es que nosotros estamos aislados y no queremos exportar. Cada 100 que exportamos, recibimos apenas 40. Hay una cuestión que se llama el mito de la abundancia, que está muy arraigado en el interior, que tiene que ver con cuánto de esa riqueza se queda en la provincia”, manifestó el mandatario provincial.

“En los últimos 100 años, solo en hidrocarburos, Chubut aportó 100 mil millones de dólares”, agregó.

En otro tramo de su exposición en el panel de la AmCham Summit 2024, Torres volvió sobre la cuestión de la agresión en redes sociales y argumentó que, pese a que no lo afecta a nivel personal, si le preocupa el mensaje que le dejan a las nuevas generaciones.

“Nosotros vimos la trazabilidad que tienen las redes sociales, que los más chicos están todo el tiempo mirando el celular. Cuando hay una lógica comunicacional que fomenta el racismo, la violencia, la homofobia, la burla, eso es peligroso. Me molesta que los más chicos convivan en el día a día, naturalizando lo que está mal”, aseguró.

Y agregó: “A mi no me importan los ‘trolls’, quiero que al Gobierno le vaya bien, pero para que le vaya bien es fundamental ser inteligentes en cuanto a las formas”.

En ese tenor, Torres envío un mensaje a la dirigencia: “Los grandes estadistas no han pasado a la historia por pelearse con todo el mundo, han pasado a la historia por generar la unidad nacional, generar las herramientas para poder dar esas transformaciones profundas, que si no se generan los acuerdos necesarios no se pueden dar”.

Para finalizar, el gobernador de Chubut brindó su mirada sobre la situación actual de la Argentina y lo que espera para los próximos años.

“Creo que estamos ante una oportunidad histórica en la Argentina, pero también ante un grave peligro de boicot por no entender que necesitamos juntar a todas las partes para que esa reforma sea posible”, consideró.

En ese tenor, Torres aseguró: “Si hay algo que no soy es casta. Nosotros terminamos con 20 años de un signo político, con una provincia profundamente endeudada y con la peor crisis educativa de la historia. Hicimos el ajuste que teníamos que hacer, logramos que empiecen las clases. Logramos delegación de facultades al gobernador y logramos intervenir la caja previsional que era un problema muy serio. Gobernar también es explicar. Nosotros nos sentamos, explicamos lo que íbamos a hacer y logramos esos acuerdos”.

Por último, el mandatario chubutense habló sobre el Pacto de Mayo y sostuvo que es meramente “declarativo”.

“El Pacto de mayo es declarativo, muchas cosas son redundantes porque ya están en la Constitución, lo importante es la letra fina que va al Congreso, eso tiene que estar ya“, manifestó.

“La revolución de Argentina tiene que ser de competitividad. En ese camino estamos muchos gobernadores que queremos tener una agenda a futuro, mirar hacia adelante y terminar con ese anclaje setentista que nos lleva a discutir por pavadas. Enseñarle programación a los chicos, que puedan aprender, mirar hacia una Argentina moderna, desburocratizar el Estado, quitarle el pie de encima a la producción y al trabajo y dejarnos de discutir pavadas por Twitter”, concluyó.