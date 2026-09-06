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El Gran Premio de Monza tuvo un comienzo accidentado. En la tercera vuelta, Charles Leclerc perdió el control de su Ferrari en la curva Parabólica, se despistó y terminó impactando con fuerza contra las barreras de protección.

El fuerte choque obligó a detener la competencia y las autoridades de la Fórmula 1 decretaron bandera roja para permitir el retiro del vehículo y realizar las tareas de seguridad en la pista.

Leclerc, uno de los grandes protagonistas del equipo Ferrari en el Gran Premio de Italia, no pudo continuar en carrera y debió abandonar tras el impacto.

Tras el impacto contra las barreras, la carrera quedó momentáneamente neutralizada con bandera roja, mientras los equipos y los comisarios trabajaban para garantizar las condiciones de seguridad necesarias para reanudar la competencia.

Una curva que vuelve a ser protagonista para Leclerc

El accidente tuvo además un dato curioso: exactamente seis años atrás, el 6 de septiembre de 2020, Leclerc también había sufrido un accidente en la misma curva de Monza.

La coincidencia de fechas y escenario vuelve todavía más llamativo el nuevo incidente del piloto de Ferrari, que volvió a tener un fuerte despiste en uno de los sectores más emblemáticos del circuito italiano.

Gran largada de Franco Colapinto

Franco Colapinto había tenido una gran largada y se encontraba entre los protagonistas de las primeras vueltas. Tras la reanudación de la carrera, el piloto argentino protagonizó una gran maniobra y superó a Max Verstappen para quedar tercero en el Gran Premio de Monza.

Sin embargo, la alegría duró apenas unos segundos. Colapinto sufrió un despiste poco después, perdió varias posiciones y quedó relegado a los últimos puestos.