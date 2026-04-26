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El portaaviones de propulsión nuclear USS “Nimitz” (CVN-68) fue visto horas atrás desde la ciudad de Porvenir, mientras realizaba su paso por el Estrecho de Magallanes frente a Punta Arenas, en territorio chileno.

Según se pudo registrar, la embarcación avanzaba por el estrecho rumbo al Atlántico, en el tramo final de su navegación por el Pacífico, como parte del operativo internacional “Southern Seas 2026”.

El cruce por este punto estratégico del sur del continente formó parte del itinerario previsto para el buque, que se encuentra realizando su última travesía antes de su retiro definitivo tras más de cinco décadas de servicio.

El USS “Nimitz”, uno de los portaaviones más emblemáticos de la Armada de Estados Unidos, cuenta con 333 metros de eslora, capacidad para operar hasta 90 aeronaves y una tripulación que supera las 5.000 personas.

Llega a su viaje final: el USS Nimitz, el portaaviones más emblemático de la Armada norteamericana, realiza su último viaje tras 51 años de servicio.

Que se espera en los próximos días

Tras su paso por el Estrecho de Magallanes, el portaaviones continuará su navegación hacia el norte frente a la costa argentina, donde se desarrollarán maniobras conjuntas con la Armada Argentina.

El martes 28, a la altura de Trelew, se sumará al operativo el destructor ARA “La Argentina”, mientras que el buque estadounidense USS “Gridley”, que escolta al portaaviones, operará con helicópteros Sea King argentinos. En esa instancia se realizarán ejercicios de defensa aérea, incluyendo simulaciones de ataque con aviones F-18 y vuelos de exploración con aeronaves P-3C Orion.

El miércoles 29, frente a Necochea, se integrarán más unidades nacionales, entre ellas el destructor ARA “Sarandí”, las corbetas ARA “Robinson” y ARA “Rosales”, y los patrulleros oceánicos ARA “Piedrabuena” y ARA “Contraalmirante Cordero”. Allí se llevarán adelante ejercicios navales combinados, incluyendo maniobras de visita, registro y captura.

Finalmente, el 30 de abril, las actividades continuarán frente a Mar del Plata con demostraciones aeronavales, que incluirán operaciones de aviones F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk, además del embarque de autoridades civiles y militares en el portaaviones.

De esta manera, el USS “Nimitz” avanza en su despliegue por el Atlántico sur, en una de las últimas etapas de su histórica carrera.