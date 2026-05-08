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Los senadores nacionales Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Carlos Linares (Chubut) presentaron un proyecto para declarar de interés nacional el desarrollo del hidrógeno renovable y de bajas emisiones. La propuesta incluirá producción, transporte, almacenamiento, uso y equipamiento asociado en virtud de reconocer al hidrógeno como combustible, vector energético e insumo industrial estratégico.

Los objetivos centrales de la iniciativa están dirigidos a descarbonizar la matriz energética e industrial; el impulso de la cadena de valor completa del hidrógeno; el fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación; y el facilitamiento de la inserción internacional mediante estándares de trazabilidad y certificación.

El plazo del régimen de promoción impulsado por Alicia Kirchner y Carlos Linares es de 30 años con beneficios fiscales, aduaneros y cambiaros para proyectos de inversión.

A su vez, establece la creación de un sistema obligatorio para certificar el origen y la intensidad de emisiones del hidrógeno, basado en el Análisis de Ciclo de Vida e incluye Garantías de Origen, auditorías y acuerdos de reconocimiento internacional.

El plazo del régimen de promoción impulsado por Alicia Kirchner y Carlos Linares es de 30 años con beneficios fiscales, aduaneros y cambiaros para proyectos de inversión. También, propusieron la amortización acelerada, devolución anticipada de IVA y exención de derechos de importación.

“El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer un marco normativo integral, moderno y competitivo para el desarrollo del hidrógeno de origen renovable y de bajas emisiones en la República Argentina”, sintetizaron los legisladores patagónicos en los fundamentos del proyecto de ley. (Fuente: El Parlamentario).