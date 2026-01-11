Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mientras todo Chubut se solidariza y da pelea contra los incendios en la Cordillera, se conoció que un brigadista voluntario, que colaboraba para combatir el fuego en la zona de El Hoyo (Chubut), ingresó en la tarde del sábado al Hospital de El Bolsón con quemaduras en el 54 % de su cuerpo.

Debido a la gravedad del cuadro, el paciente fue derivado de urgencia al Hospital de San Carlos de Bariloche, donde permanece internado y recibe atención médica especializada, informó “canal12web.com”.

La confirmación del ingreso y posterior traslado fue realizada por la directora del Hospital de El Bolsón, Dina Lavesini, quien indicó que se trata de una noticia en desarrollo y que cualquier ampliación del parte médico dependerá de la evolución clínica del paciente en las próximas horas.

Por el momento, desde el ámbito sanitario no se brindaron precisiones adicionales sobre las circunstancias en las que el brigadista resultó herido, ni sobre su estado clínico actual, más allá de la gravedad de las lesiones. Las autoridades señalaron que las actualizaciones se comunicarán únicamente a través de los canales oficiales, conforme se reciban nuevos reportes médicos.

Solidaridad

En paralelo, en las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un pedido solidario para acompañar a Manuel Hidalgo, vecino de Lago Puelo, quien se encuentra internado en terapia intensiva en Bariloche. Según la información difundida por familiares y allegados, presenta quemaduras en el 20 % de su cuerpo y tiene comprometidas las vías aéreas.

De acuerdo al testimonio compartido, Manuel quedó encerrado por el fuego mientras colaboraba en el combate del incendio en la zona de El Hoyo y Epuyén. Su familia viajó de urgencia para acompañarlo durante la internación y lanzó una campaña solidaria para afrontar los gastos de traslado, alojamiento y otras necesidades que surjan durante los próximos días.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de MercadoPago, al alias jazminlagopuelo, a nombre de Jazmin Hidalgo.