Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Índice de Percepción de la Corrupción 2024, elaborado por Transparencia Internacional, la Argentina mantuvo 37 puntos sobre 100 posibles -el mismo valor que en 2023-, pero descendió un escalón en el ranking global, ubicándose en el puesto 99 de 180 países.

Este informe, el primero que incluye al Gobierno de Javier Milei, revela que Argentina se mantiene por debajo del promedio mundial (43 puntos) y también por debajo del promedio regional en América Latina, que es de 42.

El Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) es el indicador más utilizado a nivel global para medir la corrupción en el sector público. Combina entre 3 y 13 encuestas y evaluaciones realizadas por instituciones internacionales, enfocadas en la percepción de expertos y ejecutivos.

Cómo está Argentina en comparación con otros países

Peor que Cuba y Ghana, que la superan en el ranking.

En Latinoamérica, Argentina ocupa el puesto 18 sobre 32 países.

Uruguay (76 puntos) y Canadá (75) son los líderes de la región, mientras que Venezuela (10) y Nicaragua (14) son los últimos.

A nivel histórico, el registro más bajo para Argentina fue en 2015, con 32 puntos, durante el final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Top 3 y los últimos del ranking global

Dinamarca (90 puntos) y Finlandia (88) lideran la lista de países percibidos como menos corruptos.

Sudán del Sur (8 puntos), Somalia (9) y Venezuela (10) ocupan el fondo del ranking.