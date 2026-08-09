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La inflación de julio se ubicaría entre 1,9% y 2,1%, de acuerdo con las proyecciones de las consultoras relevadas por la Agencia Noticias Argentinas. El registro sería levemente superior al 1,9% de junio y mantendría al índice de precios por debajo del 2%.

Las estimaciones coinciden con las del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que proyecta para julio un Índice de Precios al Consumidor (IPC) de entre 1,9% y 2%. De confirmarse estos valores, la inflación nacional quedaría por debajo del 2,9% registrado en la Ciudad de Buenos Aires durante el mismo período.

Uno de los principales factores de presión sobre los precios habría sido el período de vacaciones de invierno. El mayor movimiento turístico impulsó los valores de los rubros vinculados con turismo y recreación. A esto se sumó el Mundial 2026, que habría tenido una incidencia particular en los precios de los pasajes aéreos.

La consultora C&T estimó una inflación similar a la de junio y señaló una mayor incidencia tanto de la inflación núcleo como de los componentes estacionales, mientras que los precios regulados se mantuvieron moderados.

“Como suele suceder en los meses de julio, los componentes vinculados al turismo se aceleraron por la influencia de las vacaciones de invierno, a lo que se sumó el Mundial de fútbol, que impactó en los pasajes de avión especialmente. Esto explicó la dinámica del componente estacional”, puntualizó.

Otro factor que podría haber incidido en el resultado fue el traslado parcial a precios de la suba del dólar registrada entre fines de junio y comienzos de julio. Durante ese período, el tipo de cambio aumentó alrededor de $100, un movimiento que podría haber repercutido sobre determinados productos y servicios.

En abril, la inflación fue del 2,6%; en mayo bajó al 2,1% y en junio cerró en 1,9%. Con este escenario, el Gobierno busca sostener la tendencia descendente y consolidar la idea de que la inflación dejó de ser el principal problema de la agenda económica. La intención oficial es concentrar la atención en otros aspectos económicos y políticos, especialmente en los temas vinculados con la agenda legislativa.

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