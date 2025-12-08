Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La semana comienza con relativa calma en el ámbito educativo de Santa Cruz, ya que los trabajadores del sector no iniciaron la jornada con medidas de fuerza o paros, permitiendo el normal desarrollo de las clases.

Sin embargo, la expectativa se centra en un día clave: este martes, a las 8 de la mañana, la Asociación Docente de Santa Cruz (ADOSAC) se presentará ante el Consejo Provincial de Educación (CPE) para una nueva instancia de audiencia de conciliación obligatoria. Este encuentro es fundamental para intentar destrabar el conflicto salarial y laboral que mantienen las partes.

Mientras se espera el resultado de la mesa de negociación, el gremio docente ya planifica sus pasos a seguir. La Opinión Austral confirmó que antes de que finalice la semana, ADOSAC convocará a un nuevo congreso provincial.

En dicho congreso, los delegados de toda la provincia evaluarán el desarrollo de la conciliación obligatoria y definirán la postura gremial, así como la posible continuidad o no de las acciones de protesta.

el Consejo Provincial de Educación sostiene que “la paritaria ya está cerrada” y las negociaciones se retomarán en enero.

Para referirse al panorama actual que atraviesa la educación en Santa Cruz, Pedro Gojan, asesor del Consejo Provincial de Educación, habló con Radio LU12 AM680 Río Gallegos y defendió la postura del Gobierno frente al nuevo paro de ADOSAC: “La discusión salarial y laboral está cerrada por este año”.

Gojan recordó que las negociaciones habían concluido formalmente el 20 de noviembre, cuando ADOSAC rechazó la propuesta presentada por el Gobierno, que incluía -según detalló- el no descuento de los días de paro de octubre. “Eso consta en las actas. La propuesta fue elevada el 12 de noviembre y rechazada en la reunión del 20. A partir de ese rechazo, la paritaria quedó concluida”, afirmó.

“Había una serie de puntos y entre ellas, el no descuento, pero en la instancia siguiente hubo un rechazo por parte de la entidad mayoritaria, ADOSAC“, precisó.