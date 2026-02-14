Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La intervención se llevó a cabo con el sistema Da Vinci Xi, una de las plataformas de cirugía robótica más avanzadas del mundo.

El procedimiento consistió en un bypass coronario mínimamente invasivo, una técnica que permite restablecer el flujo sanguíneo al corazón sin necesidad de realizar la esternotomía convencional, es decir, la apertura completa del pecho.

Este tipo de abordaje asistido por robot permite realizar intervenciones de máxima precisión a través de incisiones mucho más pequeñas, de entre 3 y 4 centímetros, que determinan beneficios para el paciente.

“Esta técnica representa un avance muy importante. Nos permite ofrecer una cirugía mucho menos invasiva, con una recuperación más rápida y mejores condiciones postoperatorias. Es tecnología de avanzada puesta al servicio del humanismo médico”, explicó el doctor Mariano Camporrotondo, jefe de Cirugía Cardiovascular del Hospital Universitario Fundación Favaloro y responsable del equipo que llevó adelante la intervención.

Dr. Mariano Camporrotondo, jefe de Cirugía Cardiovascular del Hospital Universitario Fundación Favaloro y responsable del equipo que llevó adelante la intervención.

“Los beneficios principales son un menor dolor postoperatorio y una recuperación más rápida. Si bien el tiempo quirúrgico en sí no varía de manera significativa, sí cambia notablemente el tiempo de recuperación. En una cirugía convencional, el paciente suele permanecer internado entre 4 y 5 días y requiere entre 4 y 5 semanas para retomar su vida habitual. Con la cirugía mínimamente invasiva asistida por robot, la internación se reduce a 2 o 3 días y, en aproximadamente una semana, el paciente puede volver a realizar sus actividades normales”, amplió el doctor Camporrotondo.

Con el sistema Da Vinci Xi, el equipo médico cuenta con visión tridimensional en alta definición y la posibilidad de realizar micromovimientos de gran exactitud, eliminando el temblor humano y optimizando la seguridad y los resultados clínicos.

Este primer bypass coronario asistido por robot inaugura una nueva etapa en la cirugía cardiovascular argentina y consolida a la Fundación Favaloro, que integra la Red BASA del Grupo OLMOS, como referente regional en la incorporación de técnicas de alta complejidad, reafirmando su compromiso histórico con la innovación médica al servicio del paciente.

Este primer bypass coronario asistido por robot inaugura una nueva etapa en la cirugía cardiovascular argentina y consolida a la Fundación Favaloro, que integra la Red BASA del Grupo OLMOS.

En 1967, el Dr. René G. Favaloro revolucionó el tratamiento de la enfermedad coronaria al desarrollar el bypass aortocoronario, una técnica que desde entonces ha salvado más de 55 millones de vidas en todo el mundo. A casi seis décadas de aquel avance trascendental, la institución que él fundó vuelve a posicionarse a la vanguardia de la medicina, ampliando su programa de cirugía robótica cardiovascular.