La angustia crece en torno a la desaparición de Gonzalo Abraham Carrillo, un futbolista comodorense de 20 años que fue arrastrado por la corriente del río Bueno, en el sur de Chile, el pasado domingo.

El joven se encontraba bañándose con un grupo de amigos en la Región de Los Ríos cuando la fuerza del caudal le impidió regresar a la orilla y desapareció en el agua. Desde entonces, se desplegó un intenso operativo de búsqueda en la zona, ubicada a unos 80 kilómetros de Valdivia y 130 de Puerto Montt.

Las complicadas condiciones del río -con un caudal alto y una corriente muy fuerte- dificultaron los trabajos desde el inicio, impidiendo una intervención rápida y segura. A cinco días del trágico episodio, todavía no hay señales del cuerpo del jugador.

En las últimas horas se incorporaron buzos criminalistas del Departamento de Operaciones Subacuáticas (Deosub) de la Policía de Investigaciones (PDI), que trabajan junto a la Brigada de Homicidios de Valdivia, el GOPE de Carabineros, Bomberos y equipos de rescate de Osorno. También se realizan sobrevuelos en helicóptero para ampliar el radio de búsqueda con imágenes aéreas.

Gonzalo había vivido varios años en Comodoro Rivadavia, donde jugaba en la división Reserva de Comodoro Fútbol Club, antes de regresar a Chile hace cuatro meses para instalarse con su abuelo en la localidad de La Unión, cercana al río Bueno.

La noticia generó profunda conmoción tanto en el sur de Chile como en la comunidad futbolera de Comodoro, que aguarda novedades del operativo y acompaña a la familia del joven en este difícil momento.