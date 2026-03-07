Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un sismo de 5 grados de magnitud sacudió esta tarde a varias localidades de La Rioja y también se percibió en sectores de Córdoba, Mendoza, San Juan y San Luis, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El organismo indicó que el movimiento telúrico ocurrió a las 14.13 de este sábado y se originó a 147 kilómetros de profundidad. El epicentro se ubicó en la localidad de Ulapes, a unos 35 kilómetros de Chepes, en el sur riojano.

En territorio cordobés, el temblor se sintió a varios kilómetros del punto de origen, especialmente en ciudades como Mina Clavero, Villa Dolores, Anisacate, Villa Carlos Paz, La Falda y Alta Gracia.

El fenómeno alcanzó igualmente a otras localidades cercanas, entre ellas Villa San Agustín y Ciudad de San Juan (San Juan), la Ciudad de San Luis y la localidad puntana de Quines, como así también en la Ciudad de Mendoza, aunque en forma leve.

EN ESTA NOTA cordoba la rioja Mendoza san juan San Luis Sismo temblor

Leé más notas de La Opinión Austral

Ver comentarios