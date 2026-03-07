Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un sismo de 5 grados de magnitud sacudió esta tarde a varias localidades de La Rioja y también se percibió en sectores de Córdoba, Mendoza, San Juan y San Luis, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El organismo indicó que el movimiento telúrico ocurrió a las 14.13 de este sábado y se originó a 147 kilómetros de profundidad. El epicentro se ubicó en la localidad de Ulapes, a unos 35 kilómetros de Chepes, en el sur riojano.

En territorio cordobés, el temblor se sintió a varios kilómetros del punto de origen, especialmente en ciudades como Mina Clavero, Villa Dolores, Anisacate, Villa Carlos Paz, La Falda y Alta Gracia.

El fenómeno alcanzó igualmente a otras localidades cercanas, entre ellas Villa San Agustín y Ciudad de San Juan (San Juan), la Ciudad de San Luis y la localidad puntana de Quines, como así también en la Ciudad de Mendoza, aunque en forma leve.