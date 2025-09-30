Internaron a Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo: cuál fue la causa La referente de los derechos humanos, que cumplirá 95 años el próximo 22 de octubre, debió ser hospitalizada este martes en una clínica de La Plata.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, fue internada este martes en una clínica privada de La Plata.

Desde su entorno llevaron tranquilidad e informaron que la histórica dirigente evoluciona favorablemente.

Cuál fue la causa

La referente de los derechos humanos, de 94 años, ingresó al centro de salud con vómitos y signos de deshidratación debido a un cuadro de intoxicación.

Según fuentes de la institución citadas por el diario El Día de La Plata, su estado de salud “no es nada grave” y la hospitalización fue una medida de precaución para mantenerla en observación.

La descompensación se debió a una intoxicación alimentaria. Se espera que Carlotto, quien cumplirá 95 años el próximo 22 de octubre, reciba el alta médica durante el día para continuar la recuperación en su domicilio.