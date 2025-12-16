Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las fuerzas federales trabajaban este martes en la Quinta Residencial de Olivos, donde reside el presidente Javier Milei, tras el hallazgo de un soldado sin vida durante la madrugada. Según trascendió, se trata de Rodrigo Gómez, de 21 años.

En las primeras horas del día, el personal que cumple funciones en la Residencia Presidencial tomó conocimiento de un grave episodio ocurrido dentro del predio.

El uniformado, que desempeñaba funciones de seguridad en el lugar y pertenecía al cuerpo del Escuadrón Chacabuco, fue encontrado muerto en uno de los puestos internos.

De manera inmediata se activaron los protocolos correspondientes y se convocó a los servicios médicos de emergencia, que confirmaron el deceso.

Por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a distintas áreas de las fuerzas federales para la realización de las pericias necesarias y el esclarecimiento de lo sucedido.

La investigación se encuentra en curso y todas las hipótesis permanecen bajo análisis, indicaron desde el Gobierno.