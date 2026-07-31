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El Gobierno nacional confirmó que las tarifas de gas natural aumentarán un 2,99% promedio en todo el país desde el 1° de agosto, como parte de la actualización mensual de los componentes de transporte y distribución que integran la factura. Al mismo tiempo, mantendrá durante agosto las bonificaciones extraordinarias para los usuarios alcanzados por el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Aunque el porcentaje de incremento ya fue oficializado, la duda que surge en miles de hogares es cuánto terminarán pagando en la próxima boleta y cuál es el consumo habitual de una familia durante el invierno, cuando la calefacción hace crecer significativamente la demanda.

La respuesta no es única, ya que el valor del metro cúbico (m³) de gas cambia según la distribuidora, la provincia, la categoría tarifaria, los impuestos y si el usuario recibe subsidios. Sin embargo, es posible hacer una estimación del impacto del aumento utilizando consumos promedio.

Usiariso de Camuzzi gas del Sur en Río Gallegos pidiendo explicaciones ante las subas de gas.

Usuarios con subsidios

Junto con la actualización tarifaria, la Secretaría de Energía confirmó que durante agosto continuará vigente la bonificación extraordinaria del 25% sobre el consumo de gas natural y gas propano por redes para los beneficiarios del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Según explicó el Gobierno, la medida busca amortiguar el impacto del mayor consumo invernal, período en el que aumenta la utilización de calefactores y también la necesidad de importar Gas Natural Licuado (GNL) para abastecer la demanda.

Además, se mantendrá una bonificación adicional del 16,59% para el consumo base de electricidad de hasta 300 kWh mensuales, beneficio destinado a los usuarios residenciales alcanzados por el régimen de subsidios.

Río Gallegos inició agosto con una nueva nevada y temperatuas bajo cero. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Las bonificaciones también alcanzan a entidades de bien público, clubes de barrio y otras organizaciones sin fines de lucro contempladas por la normativa vigente.

Los nuevos cuadros tarifarios comenzarán a reflejarse en las facturas que emitan las distribuidoras durante agosto, de acuerdo con el ciclo de lectura de cada medidor. Para conocer el valor exacto del metro cúbico, los usuarios deberán consultar el cuadro tarifario vigente de su distribuidora o revisar el detalle de su última factura.