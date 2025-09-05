Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El administrador diocesano de Santa Rosa e integrante de la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones Más necesitadas, Luis Martín, alentó a colaborar en la Colecta Más por Menos.

La campaña solidaria se llevará a cabo los días 13 y 14 de septiembre en todas las parroquias, capillas e instituciones católicas del país, con el lema “Hoy tu ayuda es esperanza”.

En un mensaje difundido a través de un video, el prelado destacó el valor de esta iniciativa de la Iglesia que hace más de cinco décadas sostiene proyectos solidarios, pastorales y sociales en diócesis de todo el país.

“Animémonos a participar de esta colecta para ayudar a tantas comunidades que necesitan de nuestra solidaridad”, expresó monseñor Martín.

Además, el obispo recordó que cada gesto de colaboración contribuye a acompañar a los más pobres y postergados.

Además de colaborar durante las misas en las parroquias y demás comunidades durante la campaña específica de septiembre, la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones más Necesitadas recibe donaciones todo el año. Las vías para colaborar se pueden encontrar en www.colectamaspormenos.com.ar y en los perfiles de las redes sociales.