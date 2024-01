Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La extracción de minerales metalíferos, entre los que se encuentran el oro y la plata, cayó un 20,9% en noviembre, según el índice de producción industrial minero que dio a conocer el Indec.

Para el acumulado enero-noviembre de 2023, el IPI minero presentó una disminución del 13,8% con respecto a igual período de 2022. En la suma general, no obstante, los datos muestran cifras positivas.

El IPI Minero, que se publica desde julio de 2023, muestra una suba de 7,1% con respecto a igual mes de 2022 y en el acumulado enero-noviembre de 2023 presenta un aumento interanual de 9,6%.

En ese índice se incluye, además de minerales metalíferos, no metalíferos y rocas de aplicación, al petróleo crudo, gas natural y también a los servicios de apoyo para la extracción de petróleo crudo y gas natural. Todos los subsectores, salvo minerales metalíferos, mostraron un incremento.

El índice

El IPIM releva exhaustivamente todas las actividades económicas que conforman el sector de la industria minera y su cobertura geográfica es para el total del país. Este indicador busca medir la evolución de la producción del sector minero. Toma como variables para su cálculo la producción en unidades físicas y las ventas a precios corrientes deflactadas.

Así el apartado que mostró mayor crecimiento fue el de “Extracción de minerales no metalíferos y rocas de aplicación“, que en noviembre registró una suba interanual de 21,9% y en el acumulado enero-noviembre de 2023 presentó un aumento de 11,2% respecto a 2022.

En ese subconjunto, el que más subió fue el de “Extracción de minerales para la fabricación de productos químicos“, que es donde se encuentra enlistado el carbonato de litio, que es sin dudas la nueva estrella de la minería argentina y concentra la mayor cantidad de inversiones concretadas, al menos en los últimos años.

En noviembre de 2023 ese índice muestra un aumento de 63,7% respecto a igual mes de 2022 y en el acumulado enero- noviembre de 2023 presenta una suba de 28,0% respecto a igual acumulado del año anterior.

Metalíferos en caída

Los números que muestran los datos para el segmento en donde se ubican la producción de oro y de plata del país reflejan una tendencia claramente decreciente, que los empresarios mineros ya advirtieron en varias ocasiones, y tiene que ver con la combinación -a grandes rasgos- de la maduración de los yacimientos, más inestabilidad fiscal y variables macroeconómicas que complejizaron el sostenimiento de la actividad.

Desde la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) se debería al menos duplicar la actividad exploratoria actual, de manera que en el corto plazo se pueda empezar a reemplazar las operaciones que van a desaparecer en los próximos cinco años y así revertir el declino del sector aurífero.

Esto lo advirtió el propio presidente de la entidad, Roberto Cacciola: “Ya no tenemos margen. Debemos tomar en cuenta de la situación real que tenemos, porque si no asumimos que estamos en un momento crítico, va a llegar el día en el que no tengamos más oro ni más plata“.

En estos últimos años, el nivel de exploración para proyectos de oro y de plata “no ha sido suficiente para nada y tiene que ver con las condiciones macroeconómicas”.

“La exploración actual, como mínimo, debería duplicarse ya para corregir la caída por envejecimiento de los yacimientos y la baja de productividad”, señaló a este medio el directivo.

Pese a la merma, no se modificó el lugar protagónico que en términos concretos tienen el oro y la plata en las arcas fiscales: más del 75% de las exportaciones mineras proviene de las operaciones con esos minerales metalíferos. Son 13 las minas que actualmente producen oro en el país y, de ese puñado, 7 están emplazadas en el territorio de Santa Cruz, que es la provincia que sin dudas tiene un rol central en materia minera.