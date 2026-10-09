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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el informe del Índice de Producción Industrial Minero (IPI minero) correspondiente a agosto de 2026. El nivel general mostró una suba del 8,4% respecto al mismo mes del año anterior y una variación intermensual desestacionalizada del 1,9%. Con este resultado, el sector acumula una expansión del 7,9% en el período enero-agosto.

El crecimiento del sector estuvo impulsado fundamentalmente por la extracción de petróleo crudo, que registró una suba interanual del 14,4% en agosto y acumula un incremento del 16,4% en lo que va del año. En tanto, los servicios de apoyo para la extracción mostraron un avance interanual del 4,6%. Por su parte, la extracción de gas natural presentó una leve contracción interanual del 1,7% en agosto, aunque sostiene una variación acumulada positiva del 0,4% en los primeros ocho meses.

El desempeño del petróleo resulta determinante para la balanza energética y las cuentas provinciales. Un indicador alto en la extracción de crudo implica una mayor inyección de regalías hidrocarburíferas para los Estados provinciales productores de la Patagonia, al tiempo que consolida el saldo exportador y reduce la necesidad de importación de combustibles. Esta tracción de los recursos no convencionales compensa la declinación paulatina de los yacimientos maduros tradicionales.

No metalíferos

La categoría de minerales no metalíferos y rocas de aplicación experimentó un marcado ascenso del 17,8% interanual, acumulando un crecimiento del 31,8% en el año. Dentro de este grupo destaca la producción de carbonato de litio, que alcanzó las 8.582,6 toneladas en agosto (+8,8% interanual) y acumula un salto del 39,8% entre enero y agosto.

La expansión del litio posiciona al país de manera estratégica dentro de la transición energética global, atrayendo inversiones directas para la fabricación de baterías e incrementando el volumen exportable desde el Noroeste argentino.

La caida en metales

En el extremo opuesto, la extracción de minerales metalíferos sufrió una caída del 17,9% interanual en agosto, acumulando una baja del 1,5% en los primeros ocho meses del año. Este comportamiento obedeció al menor nivel de actividad en la extracción de plata, oro y sus concentrados, que cayeron un 25,2% respecto a agosto de 2025, a pesar de que la producción de bullón dorado/doré registró un alza interanual del 6,6%.

La caída en la extracción de metales preciosos marca una llamada de atención para provincias con marcado perfil minero metalífero como Santa Cruz. El retroceso en la producción física de oro y plata refleja el declive natural y la maduración de los principales yacimientos en operación. Sin el ingreso de nuevos proyectos en fase de explotación o la ampliación de las reservas existentes, la merma en los volúmenes extraídos presiona a la baja el cobro de regalías mineras, el empleo directo en los yacimientos y la contratación de proveedores locales.