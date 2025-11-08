Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno de Israel informó este viernes que el grupo terrorista Hamás entregó el cuerpo del rehén argentino Lior Rudaeff, asesinado durante el ataque del 7 de octubre de 2023 al kibutz Nir Yitzhak. La noticia fue comunicada oficialmente por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que detallaron el proceso de identificación y la posterior repatriación del cuerpo.

En un comunicado difundido por el ejército israelí, se precisó: “Tras el proceso de identificación realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal, el ejército israelí informó a la familia de Lior Rudaeff que ha sido repatriado para ser enterrado”.

El texto agregó además que “las FDI comparten el dolor de la familia, siguen dedicando todos sus esfuerzos al regreso de los secuestrados fallecidos y se están preparando para continuar implementando el acuerdo”.

Un argentino víctima del ataque del 7 de octubre

Lior Rudaeff, de 61 años, fue uno de los rehenes asesinados el 7 de octubre de 2023 cuando militantes de Hamás irrumpieron en territorio israelí, provocando una de las jornadas más sangrientas del conflicto. El argentino fue declarado muerto oficialmente el 7 de mayo de 2024, luego de meses de incertidumbre sobre su paradero.

Nacido en la Ciudad de Buenos Aires, Rudaeff se trasladó a los 8 años con su familia al kibutz Nir Yitzhak, ubicado cerca de la Franja de Gaza. Allí se desempeñó como ambulanciero y médico voluntario, además de integrar el equipo de seguridad local.

Una vida dedicada a ayudar a los demás

Casado y padre de cuatro hijos, Rudaeff era reconocido en su comunidad por su compromiso con las tareas de asistencia médica y por su rol activo en la defensa del kibutz. Además, era abuelo de dos niños, Tomer y Dagan. Uno de sus hijos, Ben, se encontraba en el festival de música electrónica atacado por Hamás el mismo día de la incursión terrorista.

Su muerte fue profundamente lamentada tanto en Israel como en la comunidad argentina residente en ese país, que recordó a Lior como “un hombre solidario, alegre y comprometido con su gente”.

Las FDI continúan con las tareas de recuperación de rehenes

El ejército israelí continúa trabajando en la búsqueda y repatriación de rehenes, tanto vivos como fallecidos, que permanecen en poder de Hamás desde el 7 de octubre. La confirmación de la entrega del cuerpo de Rudaeff representa un nuevo paso dentro de los esfuerzos humanitarios y diplomáticos que buscan recuperar a todas las víctimas del ataque.

Las autoridades israelíes reiteraron su compromiso de continuar implementando los acuerdos en curso y de mantener el contacto permanente con las familias afectadas.