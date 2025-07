"FUE UNA EXPERIENCIA QUE ME LLENÓ DE EMOCIÓN"

Fue una visita institucional, pero también un momento que quedará marcado en la historia personal de quien la protagonizó. Iván Moreno, actual director deportivo del Departamento de Futsal de Río Gallegos, fue recibido por Claudio “Chiqui” Tapia en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino. El encuentro se dio en el marco del agradecimiento por el reconocimiento que el municipio de Río Gallegos le brindó al titular de la AFA, al nombrar con su nombre a una calle de la ciudad. Pero también fue mucho más: fue una charla de fútbol, de gestión, de federalismo deportivo, de identidad.

La historia comenzó meses atrás, cuando el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto del Ejecutivo Municipal para que un pasaje de la costanera local llevara el nombre del presidente de la AFA. Tapia, por compromisos institucionales, no pudo asistir a la inauguración. El vínculo quedó latente y se reactivó en estos días, cuando Moreno fue recibido personalmente en Viamonte, la histórica sede de la Asociación, donde además se exhiben trofeos, camisetas y recuerdos imborrables de la historia del fútbol argentino.

“El encuentro fue producto de una gestión que se venía trabajando desde que se inauguró la calle. Fue una visita institucional, impulsada por el intendente Pablo Grasso, y también una oportunidad para hablar de fútbol, del crecimiento del futsal y de todo lo que viene desarrollándose en Santa Cruz”, explicó Moreno en diálogo con Radio LU12 AM680.

La foto que registró ese encuentro, publicada por Tapia en sus redes sociales, tuvo una fuerte repercusión: fue compartida miles de veces, replicada por medios nacionales y celebrada por referentes del deporte de toda la región. “No esperaba semejante viralización. Me llamaron familiares, amigos, colegas… incluso medios de Buenos Aires. Uno no va en busca de eso, pero tiene que ver con la figura de Tapia, que hoy está en la cima. Como me dijo un amigo, lograste la foto con la figurita difícil”, comentó con humor.

Durante la reunión, no solo hubo gestos protocolares. Se habló de infraestructura, de la necesidad de seguir desarrollando el futsal federado, de la contención de jóvenes, del crecimiento sostenido del deporte en la provincia. “Hablamos mucho del federalismo en el fútbol. Tapia tiene un conocimiento muy profundo de lo que pasa en el país, incluso nos mencionó a chicos que están jugando en Malasia, en Oregón, en Japón, y que salieron del interior. Están al tanto de todo”, remarcó Moreno.

También hubo espacio para repasar logros recientes de clubes locales, como Opción Joven, campeón nacional tanto en masculino como femenino, o Huracán Santacruceño en futsal. “Eso no lo tiene nadie en el país. Fue histórico. Y todo eso suma al prestigio de Río Gallegos y de la provincia en el mapa nacional”, dijo.

Sobre la posibilidad de que Río Gallegos reciba partidos de Copa Argentina, como ya se viene insinuando en declaraciones del intendente y con la reinauguración del estadio de Ferro en el horizonte, Moreno optó por la prudencia institucional: “Se charló, pero será el propio intendente o las autoridades competentes quienes comunicarán oficialmente ese tipo de noticias”.

En cuanto a los desafíos por delante, remarcó la necesidad urgente de mejorar la infraestructura deportiva: “Hoy hay pocos espacios para la práctica del futsal en condiciones. Deberíamos apuntar a tener instalaciones propias, no solo para futsal, también para voley, básquet, hockey. Hay que pensar en una ciudad con espacios propios para el desarrollo de cada disciplina”.

El cierre del encuentro fue tan simbólico como emotivo. En uno de los salones, Moreno pudo ver imágenes de Lionel Messi, la Copa del Mundo y recuerdos de la historia grande del fútbol argentino. “Soy muy futbolero. Ver eso te emociona. Es nuestra historia, es lo que nos une. Me llevé fotos para el álbum personal, pero más que nada me llevé el compromiso de seguir trabajando para que el fútbol de Santa Cruz siga creciendo”, concluyó.

Con una agenda cargada de desafíos, y con el reconocimiento institucional de los máximos referentes del deporte argentino, el fútbol santacruceño reafirma su rumbo, de la mano de quienes impulsan con trabajo y gestión una verdadera transformación federal.