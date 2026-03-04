Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El ministro de Energía y Minería de Santa Cruz, Jaime Álvarez, participó de la Mesa Redonda de autoridades de provincias mineras argentinas, organizada por la Toronto Stock Exchange (TSX) y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), con el acompañamiento de la Embajada de Canadá.

El encuentro reunió a los ministros de las ocho provincias mineras del país junto a CEO’s de compañías internacionales, representantes del mercado de capitales y analistas especializados, en una instancia estratégica para presentar oportunidades de inversión, y consolidar vínculos con el sector privado.

Durante su exposición, Álvarez hizo especial hincapié en la necesidad de atraer capitales para potenciar el crecimiento y el empleo: “Santa Cruz necesita inversión privada para transformar su enorme potencial en más producción y más trabajo. Nuestro objetivo es claro: generar empleo genuino para los santacruceños, fortalecer toda la cadena productiva y promover un mayor valor agregado a nuestra producción, para que cada proyecto deje más desarrollo en la provincia”.

Asimismo, subrayó que la provincia busca consolidarse como un socio confiable y eficiente para quienes decidan invertir: “No queremos quedarnos solamente en la extracción de recursos. Queremos avanzar en procesos que incorporen tecnología, servicios y conocimiento local, generando valor agregado y oportunidades para nuestros proveedores. Queremos ser el mejor socio estratégico de las empresas que invierten en Santa Cruz, facilitando procesos, brindando previsibilidad y acompañando cada proyecto para que se concrete”.

Álvarez explicó que la creación del Ministerio de Energía y Minería permitió unificar en una sola cartera las áreas de hidrocarburos, minería, energía eléctrica, recursos hídricos y contralor ambiental energético y minero, simplificando trámites y otorgando mayor seguridad administrativa.

“Nuestro desafío es ampliar la producción, diversificar la matriz productiva y generar más empleo. Lo único que pedimos es compromiso con la mano de obra local, capacitación de nuestros trabajadores, desarrollo de proveedores santacruceños, incorporación de tecnología y respeto por las normas ambientales. Que la inversión privada se traduzca en crecimiento real y sostenible para nuestra gente”, señaló.

Al cierre de su intervención, el ministro agradeció al CFI y a la TSX por la organización del encuentro, y ratificó el compromiso del Gobierno Provincial con un modelo de desarrollo basado en reglas claras, articulación público-privada, agregado de valor en origen y generación de trabajo como eje central del crecimiento de Santa Cruz.