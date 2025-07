Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El ministro de Energía y Minería de Santa Cruz, Jaime Álvarez, brindó detalles de los avances en el proceso de salida de YPF de la provincia. En una entrevista en LU12 AM680 Radio Río Gallegos, el funcionario destacó los compromisos asumidos por la empresa en materia de remediación ambiental y abandono de pozos inactivos. Además, anunció que en los próximos días se lanzará una licitación nacional e internacional para atraer nuevas inversiones hidrocarburíferas.

“YPF va a continuar ocupándose de los pasivos ambientales y del abandono de pozos, más allá de su retiro operativo de la provincia”, señaló Álvarez y en ese marco, explicó que ya se estableció un cronograma para el despliegue de seis equipos de workover, de los cuales el primero comenzará a operar el 1° de agosto y el segundo, el 1° de septiembre. Además, se están licitando cuatro equipos más que trabajarán durante cinco años en la desactivación y sellado de perforaciones inactivas.

“YPF ha tomado la decisión de retirarse de todas las provincias del país para canalizar sus esfuerzos económicos, financieros y su producción en una sola formación, que la formación Vaca Muerta en la provincia de Neuquén, inicialmente abocándose a actividades no convencionales, solamente actividades de producción no convencional, se llegó a un acuerdo con la provincia de Santa Cruz”, explicó el funcionario.

“Cada provincia tomó determinaciones diferentes” y sostuvo: “En la provincia de Santa Cruz el acuerdo implica la remediación de los pasivos ambientales históricos que ha tenido YPF y el abandono de los pozos inactivos”. Recordó que la semana pasada con presencia del gobernador del gobernador Claudio Vidal, del secretario general del Sindicato Petrolero, Gas y Energía Renovables, Rafael Güenchenen, y el secretario general de personal jerárquico José Llugdar, se llegó un acuerdo y “ya están los primeros de los seis equipos comprometidos que van a estar trabajando en los próximos años en lo que es el abandono de pozos”, agregó.

Asimismo, sostuvo que este 1 de agosto estaría el primero poniéndose en funcionamiento, el segundo el día 1 de septiembre y mientras tanto se estarían licitando cuatro equipos más también de abandono que van a quedar” y puntualizó que más allá de que YPF deje de producir en la provincia de Santa Cruz, en el flanco norte convencional, “sí va a continuar trabajando en dos lineamientos: el seguimiento de pasivos y el segundo, que es el abandono de pozos inactivos”.

En cuanto a los desarrollos no convencionales, el ministro confirmó que YPF continuará sus trabajos de exploración en la zona sudoeste de Santa Cruz, particularmente en el área Palermo Aike, donde en septiembre comenzará una nueva etapa de perforaciones. Se trata de tres nuevos pozos, a 3.400 metros de profundidad, con herramientas diseñadas especialmente para operar a temperaturas de hasta 160 grados, como parte de una estrategia renovada tras la experiencia del pozo Maypa.

YPF “se va de la áreas convencionales maduras, pero en el mes de septiembre van a dar novedades en lo que es no convencional que como ha manifestado el presidente de YPF, Horacio Marín, se va a convertir en una empresa petrolera no convencional; puede tener proyectos offshore en el océano, puede tener proyectos no convencionales en Vaca Muerta y ahora, si todo anda muy bien, en septiembre comenzarán los trabajos en lo que tiene que ver con Palermo Aike”.

El pozo Maypa X1 es no convencional y se esperan resultados para los próximos meses.

Luego, Jaime Álvarez expresó que se hizo una primera perforación que fue el Maypa X1 con “buenos resultados, no los esperados, pero con buenos resultados y fue un pozo de aprendizaje”. Ahora, “a partir del mes de septiembre, en pocos días más comienza la marcación de los tres primeros pozos de campamento la Azucena y comienza la constitución de las locaciones donde se van a realizar las perforaciones” y dijo que en este momento “está visitando la empresa que va a llevar adelante las locaciones de lo que haciendo YPF”.

Afirmó que esas tres perforaciones se harán con un nuevo estudio sísmico y con el aprendizaje del Maypa X1, “se va a realizar el programa diferente con otro equipamiento, con herramientas que están siendo diseñadas en este momento y fabricadas en Estados Unidos”. En ese momento habló de las temperaturas que tiene Vaca Muerta que rondan los 120 grados, mientras que en Palermo Aike son 160 grados. “Esa diferencia de 40 grados en temperatura modifica la forma de trabajar, las herramientas, la fricción”, señaló. “Esperemos que estas tres perforaciones de YPF tengan un hallazgo muy superior a la primera perforación, hablando siempre de crudo liviano”, manifestó el funcionario entre otras cosas.