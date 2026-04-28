“Con Milei, las Malvinas son Argentinas“, afirmó, en una declaración que suma un componente político al contexto de cooperación internacional y ejercicios navales en el Atlántico Sur.

La posible visita de Milei al USS Nimitz no sería un hecho aislado. Desde el inicio de su gestión, el mandatario ha mantenido encuentros con autoridades del Comando Sur de Estados Unidos, en una estrategia orientada a profundizar la cooperación en materia de defensa.

Posible visita al USS Nimitz

El presidente Milei analiza la posibilidad de visitar el USS Nimitz, una de las embarcaciones más importantes de la flota norteamericana, que arribó al Mar Argentino tras cruzar el estrecho de Magallanes y se dirige hacia aguas cercanas a Mar del Plata.

La invitación fue realizada por el embajador de Estados Unidos en el país, Peter Lamelas, en lo que representa un nuevo gesto de acercamiento entre ambas administraciones. Desde el Gobierno señalaron que la visita es “muy probable” y podría concretarse entre miércoles y jueves.

También está prevista la participación del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto a funcionarios del área de Defensa y altos mandos militares.

Ejercicios militares en el Atlántico Sur

El despliegue forma parte del operativo “Southern Seas 2026” y de las maniobras PASSEX, que incluyen la participación de unidades de la Armada Argentina como el destructor ARA “La Argentina” y la corbeta ARA “Rosales”, entre otras.

Durante los ejercicios se desarrollan prácticas de defensa aérea con aviones F-18, operaciones tácticas, navegación en formación y simulacros de abordaje. Estas actividades, conocidas como “Gringo-Gaucho”, buscan fortalecer la cooperación y el entrenamiento conjunto.