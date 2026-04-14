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Este martes, la AmCham Summit 2026 reunió en el Centro de Convenciones de Buenos Aires a líderes empresariales y autoridades del Gobierno, con el objetivo de debatir los desafíos y oportunidades que enfrenta Argentina para avanzar hacia un desarrollo federal y sostenido. En este marco, el diputado nacional Jairo Guzmán (La Libertad Avanza) habló con La Opinión Austral e hizo un balance del evento.

“Muy positivo, principalmente porque Argentina da hoy una visión totalmente diferente a la que tenía en el pasado”, sostuvo para comenzar.

En esa línea, el legislador remarcó el enfoque de las exposiciones en torno a sectores clave: “Creo que se hizo hincapié en varias de las exposiciones sobre el potencial que está teniendo Argentina en materia energética, en materia de inversión, y creo que todos coinciden que es una oportunidad única para Argentina”.

Asimismo, Guzmán destacó la mirada internacional sobre el país y el interés de Estados Unidos en el desarrollo local. “Lo escuchaba al embajador de Estados Unidos (Peter Lamelas) haciendo hincapié en el esfuerzo que se está haciendo desde la visión externa al país, sobre la llegada de inversiones, porque Argentina es un socio estratégico para muchas de las inversiones que vienen de Estados Unidos”, señaló.

Guzmán destacó la mirada internacional sobre el país y el interés de Estados Unidos en el desarrollo local. (FOTO: CAMILA FERRER POSE/LA OPINIÓN AUSTRAL).

El diputado también consideró que el contexto actual marca un punto de inflexión respecto a demandas históricas del sector privado. “Creo que es algo muy positivo porque es histórico; muchas cosas que se han planteado en un pasado desde la visión empresarial, se estén empezando a dar desde esta etapa del gobierno”. Y agregó: “Creo que el potencial que tiene el país a futuro es muy grande y creo que se vio reflejado a través de toda la exposición que tuvimos acá”.

En cuanto a su participación, expresó: “Gracias a Dios fuimos invitados, primera vez que me toca estar participando, estoy muy contento de la visión que se tiene a nivel empresarial sobre el potencial de Argentina”.

Por otra parte, se refirió al enfoque federal impulsado desde el Ejecutivo. “La visión del gobierno es muy federal; las provincias tienen que tener una independencia y un desarrollo económico que no tuvieron antes”. En ese sentido, añadió: “En ese marco van todas las legislaciones que vamos tratando en el Congreso, pero también depende de las oportunidades que aprovechen los gobiernos provinciales”.

Finalmente, Guzmán puso el foco en la situación de Santa Cruz y las dificultades en materia energética. “A nosotros nos toca vivir en una provincia que está pasando una situación muy crítica a nivel energético, porque hay una falta de inversión muy importante, pero si logramos alinear la visión del gobierno nacional con la visión provincial, creo que va a ser un desarrollo muy importante porque tenemos los recursos, pero lo que nos falta es alinear a las provincias con la visión del gobierno nacional”.