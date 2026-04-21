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El diputado nacional por Santa Cruz, Jairo Guzmán, expuso en la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas y Comercio, donde destacó la importancia de una gestión eficiente de los recursos públicos por parte de las provincias.

Durante su intervención, el legislador sostuvo que una administración responsable es clave para impulsar el crecimiento económico, y remarcó que muchas de las dificultades actuales se deben a la falta de planificación y control en el uso de los recursos.

Guzmán también subrayó el rol fundamental de las pymes en la economía, señalando que necesitan un entorno ordenado y previsible para desarrollarse, generar empleo y sostener la actividad productiva.

Jairo Guzmán, este martes, en el Congreso de la Nación. (FOTO: PRENSA DIPUTADOS).

Su exposición se centró en la necesidad de avanzar hacia un modelo más eficiente, donde el Estado administre mejor y permita que el sector privado crezca, consolidando así un camino de desarrollo real para las provincias.

Guzmán puso el ejemplo de Santa Cruz donde habló que en su momento se ha creado un estado elefantiásico y que hoy estamos pagando las consecuencias. “No hay industrias, el comercio vive del empleo público y gran parte de la responsabilidad que los comercios estén así es también culpa de los gobiernos provinciales y municipales que no paran de subir las tasas y los impuestos“, enfatizó.

Luego, mencionó que “si no se termina de ajustar el gasto público y no se puede bajar ingresos brutos, es plata que no está en el bolsillo del consumidor y lo digo porque vengo del comercio“, subrayó.