La Libertad Avanza presentó como primer candidato a diputado nacional en representación de la provincia de Santa Cruz en el Congreso de la Nación a su referente provincial, Jairo Guzmán.

Según lo que se comunicó de manera oficial, Guzmán estará acompañado por Perla Gómez, en segundo lugar de la lista, y por Matías Alzugaray como tercero.

Completan como suplentes: Analía Barría, Giovany Albea y Paula Álvarez.

“Los legisladores que integren el Congreso Nacional acompañarán la gestión del presidente Javier Milei en la protección del equilibrio fiscal, la defensa del plan económico y el compromiso innegociable de trabajar para volver a hacer de la República Argentina una potencia mundial”, afirmaron en un comunicado.