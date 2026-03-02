Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El diputado nacional por La Libertad Avanza, Jairo Guzmán, se refirió al discurso del presidente Javier Milei durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación Argentina, y cuestionó la situación económica de la provincia de Santa Cruz.

En ese sentido, el legislador destacó los resultados de la gestión nacional y sostuvo: “El discurso del presidente en el comienzo de sesiones ordinarias en el día de ayer hizo hincapié en la multitud de logros obtenidos. Donde se mostró el resultado de implementar las políticas liberales”.

Asimismo, planteó diferencias entre el contexto nacional y la realidad provincial. “Es una realidad que las economías provinciales se están reactivando pero lamentablemente eso no sucede en la provincia de Santa Cruz. Es muy triste ver que estamos desperdiciando un momento histórico mientras se echan culpas y no se hace nada”, afirmó.

En esa línea, Guzmán remarcó la situación del empleo en el distrito: “Santa Cruz no está estancada económicamente sino que ha mostrado un retroceso importante al encabezar el ranking de mayor desocupación a nivel país”.

El diputado también cuestionó la gestión provincial y la comparó con la política económica del Gobierno nacional. “Mientras Milei genera crecimiento el gobierno de Vidal genera pobreza y desocupación. Esto se debe a que no hay una política económica ni gestión”, expresó.

Además, consideró insuficiente el posicionamiento discursivo del Ejecutivo santacruceño. “Un discurso contra el pasado y mucha victimización no alcanza en una provincia que necesita reactivar su economía de manera urgente”, sostuvo.

Por otra parte, el legislador se refirió a un encuentro mantenido con el Presidente y apuntó contra las políticas impulsadas por la provincia. “En la cena junto al presidente hablamos de las políticas socialistas del gobierno provincial. La muestra de impulsar empresas estatales y cooperativismo desde el gobierno provincial es una muestra clara de la desorientación que tienen”, señaló.

Finalmente, concluyó: “Estamos en una provincia sin rumbo”.