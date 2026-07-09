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El diputado nacional Jairo Guzmán participó de los actos oficiales por el Día de la Independencia, luego de ser convocado por el presidente Javier Milei para asistir a la ceremonia central realizada durante la medianoche del 9 de julio en la histórica Casa de Tucumán.

La invitación al legislador fue presentada como un reconocimiento al trabajo y al compromiso que viene desarrollando en defensa de las ideas de la libertad y en respaldo al proceso de transformación impulsado por el Gobierno nacional.

La celebración reunió a funcionarios nacionales, legisladores y dirigentes de La Libertad Avanza para conmemorar un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia, reafirmando los valores de la libertad, la soberanía y el desarrollo del país.

Tras participar de la ceremonia, Guzmán compartió imágenes del evento en sus redes sociales y expresó: “Un día histórico para toda la patria. Acompañando la transformación del país junto al presidente Javier Milei. Gracias a nuestros diputados tucumanos de La Libertad Avanza por el esfuerzo para cambiar la provincia. Feliz de estar en la casa de todos los argentinos. Junto al dream team de La Libertad Avanza”.

Presencia en el Tedeum por el 9 de Julio

Las actividades oficiales continuaron durante la mañana de este jueves con el tradicional Tedeum por el Día de la Independencia, celebrado en la Catedral Metropolitana, donde también estuvo presente el diputado.

Al finalizar la ceremonia religiosa, Guzmán publicó un nuevo mensaje en sus redes sociales: “¡Feliz Día de la Patria! Tedeum junto al mejor presidente de la historia”.

Jairo Guzmán saluda al presidente Javier Milei durante el Tedeum celebrado en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

Desde el entorno del legislador destacaron que su participación en ambos eventos institucionales reafirma su compromiso con los principios que impulsa el Gobierno nacional, vinculados al respeto por las instituciones, la responsabilidad y la defensa de las libertades individuales.

En el marco de un nuevo aniversario de la Independencia argentina, la presencia de Guzmán en los actos oficiales fue interpretada como un respaldo al rumbo político del Ejecutivo nacional y a la agenda de transformación promovida por el presidente Javier Milei.