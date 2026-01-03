Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Estados Unidos anunció que realizó un ataque a gran escala contra Venezuela y que capturó a Nicolás Maduro junto a su esposa, quienes fueron trasladados fuera del país, según informó Donald Trump en un mensaje difundido en redes sociales.

En su publicación, Trump afirmó que “los Estados Unidos de América llevaron a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro”, y precisó que el mandatario venezolano “fue, junto con su esposa, capturado y trasladado fuera del país”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la reciente conferencia de prensa.

Repercusiones en Santa Cruz

En este escenario, el diputado nacional de La Libertad Avanza, Jairo Guzmán, se expresó siobre este acontecimiento de alcance mundial.

En referencia a Javier Milei, dijo: “El presidente fue clarísimo, Nicolás Maduro no es solo un dictador, es un narco-terrorista con vínculos con el crimen organizado internacional, con Irán, con Hezbolá, con el Cartel de los Soles y con redes de lavado que financiaron campañas de la izquierda radical en América Latina. No se trata de ideología, se trata de crímenes contra la humanidad. Quien lo defienda, es cómplice”, remarcó.

En esta línea apuntó contra los gobiernos latinoamericanos que protegen a Nicolás Maduro: “Los socialistas están dispuestos a avalar dictaduras y terrorismo si vienen de la izquierda. Lula da Silva (Presidente de Brasil), Gustavo Petro (Presidente de Colombia), Gabriel Boric (Presidente de Chile), Fernández, todos fueron funcionales. Pero el mundo cambió. Hoy hay líderes como Milei que no se arrodillan ni se callan”, disparó el santacruceño.

Finalmente, reafirmó el respaldo total de La Libertad Avanza al pueblo venezolano y a la lucha por recuperar su libertad: “Millones de hermanos venezolanos huyeron de la persecución, del hambre, de la tortura. Merecen volver a su patria sin miedo. Nosotros vamos a seguir levantando la voz por ellos y por todos los pueblos que sufren el yugo del socialismo del siglo XXI”