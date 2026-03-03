Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ministra Sandra Pettovello recibió al diputado por La Libertad Avanza, Jairo Guzmán, y a Fabián Amarilla, referente del partido libertario, con quienes conversó sobre el desarrollo de las políticas del Ministerio de Capital Humano.

La reunión fue sólo unas horas después que el diputado nacional por la provincia de Santa Cruz participara de una cena con el presidente Javier Milei, la presidenta de LLA, Karina Milei, y el vicepresidente de la LLA, Martín Menem.

En ese contexto, Guzmán se había referido al discurso del mandatario nacional durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación Argentina.

Allí, el legislador destacó los resultados de la gestión nacional y sostuvo: “El discurso del presidente en el comienzo de sesiones ordinarias hizo hincapié en la multitud de logros obtenidos. Donde se mostró el resultado de implementar las políticas liberales”.