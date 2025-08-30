Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este sábado se realizó una conferencia de prensa de La Libertad Avanza en Caleta Olivia, unas horas antes del lanzamiento de campaña y la presentación de la lista de candidatos encabezada por el dirigente Jairo Guzmán. Fue precisamente este último quien presentó al equipo completo de LLA ante los medios, entre ellos, La Opinión Austral.

Son “quienes van a representar al presidente Javier Milei en estas elecciones de cara a darle la cantidad suficiente de representantes en la Cámara de Diputados de La Libertad Avanza“, manifestó acompañado de Perla Gómez, segunda en la lista, integrante del PAMI; Matías Alzugaray, militante de ese espacio político. También estuvieron presentes Analía Barría, emprendedora de Río Gallegos; el licenciado Giovany Albea y Paula Álvarez.

Sobre los hechos de violencia ocurridos en las últimas horas, Guzmán manifestó: “Lo que creo que está sucediendo es que hay un modelo se ve amenazado” y agregó: “Esto ha pasado por diferentes etapas, cuando estábamos en campaña hace dos años nos decían que éramos los simpatizantes de Javier Milei, no éramos una amenaza en la política” sin embargo, “cuando se ganó las elecciones, de a poco nos fueron viendo con otros ojos y ahora vemos un discurso muy agresivo desde ciertos sectores, y creo que es porque se ven amenazados como casta política y que se le van a terminar muchos privilegios, así como está pasando en Santa Cruz, está pasando en el resto del país”.

La dirigencia de La Libertad Avanza en conferencia de prensa. (Foto: Tamara Moreno/cobertura: Jorge Bilbao/La Opinión Austral).

En ese mismo sentido, Guzmán manifestó que “hay una amenaza real de que si La Libertad Avanza logra profundizar estos cambios que se están haciendo a nivel país, hay un sector muy grande de la política que se va a quedar afuera y es un sector que maneja mucho poder, que maneja presupuestos importantes, que manejan negocios con la política importantes y que no van a querer soltar la teta del Estado” por lo que “predican una violencia que va bajando a sus bases y eso hace que haya un caldo de cultivo como lo que ha pasado el otro día en el conurbano bonaerense con la visita del presidente Javier Milei y todos vimos los resultados y lo mismo pasó en Corrientes“, dijo.

Luego, el referente de LLA afirmó que se incentiva que este tipo de actitudes ocurran. “Somos conscientes que hay un sistema político que se resiste y que nosotros venimos a combatir y no tenemos ningún problema en pagar cualquier tipo de consecuencias”, afirmó.

Represas

También fue consultado por el tema represas. Al respecto, señaló que ha existido muy buena voluntad de parte del gobierno nacional para que las partes se sienten y lleguen a un acuerdo. “Es una inversión de un sector que pertenece a un gobierno que tiene sus ideas (China) y que está atado a ciertos convenios que se tienen que terminar de limar; una de ellas es una adenda que viene hace más de 20 meses demorado, que no tiene que ver con el gobierno nacional sino que se tienen que sentar la empresa constructora (UTE), con los inversores y la provincia para que se pongan de acuerdo en temas económicos respecto de la obra y que todavía no han logrado llegar a un acuerdo“, resaltó.

Jairo Guzmán remarcó que ya se firmó un memorándum de entendimiento para que las partes se sienten a alcanzar ese acuerdo, algo que “se ha logrado gracias al gobierno nacional para obligar a las partes a que lleguen a un acuerdo y que si Dios quiere y todo sale bien y se respeta ese acuerdo que se ha firmado frente al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, este año se podrá comenzar nuevamente con la obra“.

Para finalizar, expresó: “Somos un espacio que viene a representar al pueblo y que necesita que el pueblo acompañe“.