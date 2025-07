Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un nuevo y triste escenario podría abrirse para los trabajadores de Vialidad Nacional. Este miércoles se conoció que en un nuevo paso hacia la desregulación, el Gobierno de Javier Milei ultima un decreto que contempla la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad y de otros entes clave vinculados al transporte y la movilidad. La medida sería publicada en el Boletín Oficial antes del lunes 8 de julio, fecha en la que vencen las facultades delegadas del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La noticia dada a conocer este jueves tuvo eco inmediato en los trabajadores. En ese sentido, delegada de los Viales Nacionales Jacqueline Bórquez sostuvo en LU12 AM680 que, aunque aún no salió en el Boletín Oficial, están siguiendo de cerca las novedades que se van publicando en los medios.

“Nosotros hace un año y medio que venimos alertando por el desfinanciando en Vialidad Nacional” y añadió: “Los mantenimientos de las rutas cada vez son menos y cada vez están peores; y ahora nos desayunamos con que quieren disolver directamente Vialidad Nacional”.

Son unas 160 familias que en Santa Cruz dependen del trabajado en Vialidad Nacional.

También dijo que las autoridades locales aún no tienen idea qué es lo que va a pasar. “Es más, ayer (por el miércoles) el Administrador General tuvo una reunión en Casa Central con un par de sindicatos y les dijo que posiblemente podría llegar a haber un decreto de fusión del organismo, no de disolución, pero bueno, entre una cosa y otra, cualquier decisión perjudica a la conectividad de las rutas en toda la Nación Argentina”, expresó.

“Acá somos alrededor de 160 agentes, 160 familias que quedaríamos sin trabajo, porque acá no solo hablamos de personas sino de familia; muchos de mis compañeros y compañeras son cabezas de familia” y reflexionó: “Es terrible que se siga diciendo que los empleados del Estado son los vagos, son la casta, los que generamos la inflación y el déficit, eso es mentira; que no se olvide el presidente (Javier Milei) que los empleados públicos también son los maestros, la policía, gendarmería…”.

Jaqueline Bórquez manifestó que desde Vialidad Nacional mantienen las rutas y “tratamos de hacer lo mejor posible para que haya conectividad en todos los pueblos, porque acá en Santa Cruz sino quién va a venir a mantener las rutas” e insistió: “¿Qué empresa va a venir acá? Porque acá no tenes rédito para que venga una empresa”.

Vialidad Nacional formaría parte de la lista de entidades a disolver por el Gobierno

Luego, la delegada sindical afirmó que tienen algunas máquinas y camiones parados porque “no tenemos plata para que se arreglen, porque el desfinanciamiento es total”. Y subrayó: “La colaboración entre Vialidad Nacional y Vialidad Provincial fue desde siempre y hoy no solo nosotros nos vamos a ver perjudicados, sino también ellos, porque a través de los convenios interadministrativos que nosotros hacemos generan dinero”.

Entre otras consideraciones, manifestó: “Tengo compañeros de cincuenta y pico de años ¿Quién los va a tomar? Si ya tenemos 5.000 personas en zona norte que se fueron de YPF, 3000 de las represas; no hay trabajo” y cerró: “La verdad es que da no solo tristeza sino bronca que la gente no entienda de que este presidente vino a destruirnos, vino a destruir Argentina, no solamente a nosotros como empleados públicos, sino a la Argentina, porque estamos viendo cada cosa y que nosotros sigamos cruzados de brazos, la verdad es que es lamentable que como argentinos no podamos defender a nuestra patria”.