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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este lunes que Javier Lanari dejará de ser el secretario de Comunicación y Prensa de la Nación.

“Mi enorme agradecimiento a Javier Lanari, que dejará su rol como secretario de Comunicación y Prensa de la Nación tras estos dos años y medio acompañando la gestión. En nombre del Gobierno, le deseo lo mejor para sus futuros desafíos“, escribió Adorni en sus redes sociales.

La decisión se dio a conocer luego de dos años y medio de gestión compartida desde el inicio de la administración actual.

La resolución se comunicó formalmente tras un encuentro en la Casa Rosada entre el ministro coordinador y el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier.

El alejamiento representa una nueva reestructuración en el esquema de comunicación oficial del Poder Ejecutivo, señaló Crónica.

Un reciente posteo de Manuel Adorni.

La gestión de Lanari

Javier Lanari había asumido la conducción del área tras el ascenso de Adorni a la Jefatura de Gabinete.

Durante su gestión, el exfuncionario estuvo a cargo de decisiones de alto perfil institucional, como el cierre temporal y la posterior reapertura de la sala de periodistas del palacio de Gobierno.

El ministro coordinador utilizó su cuenta oficial en la plataforma X para despedir al exsecretario. “En nombre del Gobierno, le deseo lo mejor para sus futuros desafíos”, expresó el jefe de los ministros al destacar la tarea desempeñada por su colaborador.